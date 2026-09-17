Giá cà phê tiếp tục giảm, ICO dự báo thặng dư 3 triệu bao cà phê trong niên vụ 2025/26

Giá cà phê hôm nay 17/9

Ngày 17/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,47% (51 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 3.430 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,39% (48 USD/tấn), ở mức 3.402 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 0,74% (2,10 US cent/pound), đạt 281,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,62% (1,70 US cent/pound), đạt 273,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 300 – 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 93.500 – 94.400 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất 500 đồng/kg, xuống còn 93.500 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực.

Tại các địa phương còn lại, giá đồng loạt giảm 300 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông được thu mua ở mức 94.400 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm về mức 94.200 đồng/kg.

Cùng với biến động giá cà phê trong ngắn hạn, diễn biến cung - cầu cà phê dài hạn đang đứng trước bước ngoặt lớn, khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo thị trường toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái thặng dư 3 triệu bao trong niên vụ 2025/26, chấm dứt chuỗi 4 năm thiếu hụt liên tiếp.

Mặc dù giá Arabica tăng trong phiên vừa qua, nhưng áp lực giảm giá vẫn hiện hữu trong trung hạn, do kế hoạch bổ sung nguồn cung lớn lên sàn ICE. Hiện tồn kho cà phê được chứng nhận trên sàn ICE đang ở mức thấp lịch sử trong vòng 26 năm, xuống dưới 220.000 bao do sự chậm trễ trong thu hoạch và thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết tại Brazil cũng đang ủng hộ triển vọng sản lượng. Độ ẩm đất tại vùng trồng trọng điểm South Minas Gerais đạt mức tốt nhất trong ít nhất 7 năm qua nhờ các đợt mưa gần đây, thúc đẩy quá trình ra hoa của cây cà phê.

Theo báo cáo cập nhật của ICO, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025/26 được dự báo đạt 183,6 triệu bao, tăng 4,4% so với niên vụ trước. Triển vọng này được hỗ trợ bởi chu kỳ sản xuất hai năm một lần tại Nam Mỹ, việc mở rộng diện tích tại châu Phi và thời tiết thuận lợi ở châu Á và châu Đại Dương. Trong đó, sản lượng Arabica dự kiến tăng 2,8% lên 104,4 triệu bao, trong khi sản lượng Robusta tăng mạnh 6,5% lên 79,2 triệu bao.

Trái ngược với đà tăng sản lượng, tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025/26 ước tính giảm 0,8% xuống 180,6 triệu bao (so với mức kỷ lục 182,2 triệu bao của niên vụ 2024/25). Với các thông số này, thị trường cà phê thế giới dự kiến sẽ thặng dư 3 triệu bao trong niên vụ tới, chính thức khép lại chuỗi 4 năm liên tiếp thâm hụt nguồn cung.

Trước áp lực giảm giá do nguồn cung toàn cầu gia tăng, Vicofa khuyến nghị ngành cà phê Việt Nam cần tập trung nâng cao giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng.

Bên cạnh đó, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sẽ chính thức áp dụng từ cuối năm 2026. Hiện Việt Nam đã có hơn 30% diện tích cà phê đạt các chứng chỉ sản xuất bền vững, và khoảng 35 - 40% sản lượng đáp ứng yêu cầu EUDR. Đáng chú ý, các lô hàng đạt chuẩn EUDR hiện được thị trường trả giá cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với cà phê thông thường.