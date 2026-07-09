Giá cà phê tiếp tục giảm, hai cục diện tạo sự biến động kỷ lục cho ngành hàng tỷ đô này

Giá cà phê hôm nay 9/7

Ngày 9/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục giảm sâu 7,46% (303 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.761 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 3,38% (131 USD/tấn), đạt 3.741 USD/tấn; trong khi hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 3,31% (127 USD/tấn), về mốc 3.712 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 2,22% (7,35 US cent/pound), xuống còn 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,46% (7,8 US cent/pound), đạt 309,8 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,54% (7,75 US cent/pound), ở mức 297,25 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh 2.500 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 91.800 - 92.300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông và Gia Lai cùng ghi nhận mức giá cao nhất là 92.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống còn 92.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng được thu mua ở mức 91.700 đồng/kg, thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Sau những phiên tăng trưởng nóng kỷ lục, thị trường cà phê thế giới và trong nước vừa ghi nhận một nhịp điều chỉnh giảm sâu. Áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư cùng những dự báo phức tạp về hiện tượng thời tiết El Niño, đang tạo ra một cục diện đầy biến động cho ngành hàng nông sản tỷ đô này.

Mặc dù thị trường vừa có nhịp điều chỉnh giảm, nhưng lo ngại về nguồn cung trong trung hạn vẫn hiện hữu do tác động của hiện tượng thời tiết El Niño. Cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc mới đây đã nâng dự báo El Niño lên mức "mạnh" và cảnh báo khả năng điều chỉnh lên mức "rất mạnh" trong thời gian tới.

Đối với dòng cà phê Robusta, El Niño thường mang tới nhiệt độ cao và lượng mưa thiếu hụt tại Việt Nam và Indonesia. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến năng suất và sản lượng thu hoạch. Trong khi đó, tại Brazil - "thủ phủ" của cà phê Arabica - hiện tượng này lại thường gây ra lượng mưa quá mức, làm gián đoạn các hoạt động thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê.

Các nhà phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị và thời tiết vẫn là những biến số khó lường. Với nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, El Niño vẫn là nhân tố cần theo dõi sát sao, bởi bất kỳ tín hiệu bất lợi nào về thời tiết cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới trên thị trường quốc tế.

Colombia - quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới - đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Theo số liệu từ Liên đoàn Những người trồng Cà phê Quốc gia Colombia (FNC), sản lượng tháng 6 của quốc gia này đã tăng trưởng ấn tượng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,3 triệu bao (loại 60kg). Đây là tháng thứ hai liên tiếp sản lượng của Colombia phục hồi nhờ điều kiện thời tiết khô ráo hơn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Tuy nhiên, nếu xét trong dài hạn, ngành cà phê nước này vẫn đang trong quá trình hồi phục. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng của Colombia vẫn giảm 10% và xuất khẩu giảm 18% so với cùng kỳ năm 2025. Là quốc gia cung cấp Arabica chế biến ướt lớn nhất thế giới, sự phục hồi sản lượng của Colombia được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung Arabica chất lượng cao trên toàn cầu.