Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều, cà phê trong nước đi xuống

Giá cà phê hôm nay 11/11

Ngày 11/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London giảm nhẹ 0,53% (25 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.637 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 cũng giảm 0,53% (25 USD/tấn), đạt 4.623 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng 1,7% (6,95 US cent/pound) so với ngày hôm trước, đạt 414,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,89% (7,3 US cent/pound), đạt 393,15 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 117.600- 119.000 đồng/kg, giảm 300 – 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 119.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 118.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 117.600 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 118.500 đồng/kg.

Theo Barchart và Comunicaffe, giá cà phê được hỗ trợ bởi dấu hiệu nguồn cung toàn cầu thắt chặt, sau khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024/25 (từ tháng 10 đến tháng 9) giảm 0,3% so với niên vụ trước, xuống còn 138,658 triệu bao.

Giới phân tích cho rằng, thị trường cà phê Việt Nam có thể tiếp tục hưởng lợi trong bối cảnh sản lượng toàn cầu giảm, đặc biệt tại Brazil và Indonesia – hai quốc gia đang chịu tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các chuyên gia nhận định, giá cà phê toàn cầu đang chịu tác động bởi thiếu hụt nguồn cung trong niên vụ mới và đồng USD suy yếu, giúp mặt hàng nông sản này duy trì sức hấp dẫn với giới đầu tư.

Liên đoàn Cà phê Quốc gia Colombia cho biết sản lượng cà phê tại Colombia, nhà cung cấp hạt cà phê Arabica chế biến ướt hàng đầu thế giới, đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10.

Báo cáo giữa năm 2025 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 đạt 178,7 triệu bao (loại 60kg) nhưng tiêu thụ chỉ chừng 169,36 triệu bao, dư gần 10 triệu bao cà phê. Các dự báo khác, dù con số có thể cao hay thấp so với USDA, nhưng tất cả đều cho rằng chí ít cũng thặng dư từ 4 - 5 triệu bao trong niên vụ này.