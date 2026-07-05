Giá cà phê tăng mạnh tuần qua, nông dân đã bán phần lớn lượng cà phê trong kho
05/07/2026 12:57 GMT +7
Trong tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2.900 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước, chốt tuần ở mức 92.300 - 93.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận trong hơn 3 tháng qua.
Giá cà phê hôm nay 5/7
Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 đóng cửa tuần qua đạt 3.903 USD/tấn, tăng 2,3% (86 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,5% (89 USD/tấn), đạt 3.716 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 11 /2026 tăng 3,1% (109 USD/tấn), lên mức 3.679 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, thêm 10,1% (28,9 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 315,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 10,2% (28 US cent/pound), đạt 301,2 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 9,9% (25,8 US cent/pound), ở mức 286,3 US cent/pound.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.
Cụ thể, Đắk Nông có giá thu mua cà phê chạm mốc 93.000 đồng/kg.
Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng ở mức 92.800 đồng/kg.
Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện đang được giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn khảo sát của Coffee Trading Academy cho biết dự báo sản lượng cà phê Brazil có thể tăng 11,5% so với niên vụ trước, đạt mức kỷ lục 71,4 triệu bao; trong đó cà phê Arabica tăng 13,5% và cà phê Robusta tăng 7,6%. Thông tin này khiến các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra, trong khi các nhà nhập khẩu có xu hướng chờ thêm tín hiệu về tiến độ thu hoạch và chất lượng hạt trước khi tăng mua.
Đối với cà phê Robusta, hồi tháng 5 và tháng 6 giá cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường cà phê thế giới do nguồn cung được kỳ vọng cải thiện và nhà đầu tư gia tăng bán ra trên thị trường kỳ hạn. Tuy nhiên, đà giảm của Robusta được hạn chế nhờ nhu cầu sử dụng trong sản xuất cà phê hòa tan và phối trộn vẫn duy trì ổn định.
Giá cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam biến động trong biên độ hẹp trong suốt tháng 5, khép lại tháng ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg.
Bước sang tháng 6, giá cà phê giảm mạnh trong 10 ngày đầu tháng trước khi phục hồi đáng kể trong những ngày tiếp theo. Tính đến ngày 15/6, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua ở mức 89.000 - 89.700 đồng/kg, tăng khoảng 2.200 - 2.300 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 5.
Trong một báo cáo mới đây, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết giá cà phê trong nước tăng do nguồn cung giảm khi lượng tồn kho xuống thấp. Cùng với đó, nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu cải thiện nhờ giá cà phê Robusta trên sàn London phục hồi tích cực. Tâm lý giữ hàng chờ giá của người trồng tại khu vực Tây Nguyên cũng khiến nguồn hàng bán ra hạn chế.
Đà tăng giá trong thời gian gần đây còn được hỗ trợ bởi lo ngại mưa kéo dài tại Brazil sẽ làm chậm tiến độ thu hoạch cà phê và tồn kho trên các sàn ở mức thấp.
Lượng cà phê tồn kho do Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) theo dõi có xu hướng giảm trong ba tháng qua.
Tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE giảm xuống còn 398.940 bao tính đến ngày 12/6, mức thấp nhất trong 6,75 tháng và giảm một nửa so với mức 827.587 bao của cùng kỳ năm trước.
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