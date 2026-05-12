Giá cà phê tăng mạnh trên các sàn giao dịch, nông dân có tâm lý 'găm hàng'

Giá cà phê hôm nay 12/5

Ngày 12/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng mạnh 2,64% (90 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 3.504 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,42% (80 USD/tấn), đạt 3.382 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng mạnh 2,73% (7,5 US cent/pound), lên mức 282,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,88% (7,7 US cent/pound), đạt 274,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.500 – 88.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 88.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 88.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 87.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 88.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê tiếp tục được hỗ trợ bởi tâm lý găm hàng tại Brazil, khi nông dân nước này hạn chế bán ra trong bối cảnh đồng nội tệ tăng giá mạnh so với USD.

Tại Việt Nam, thị trường cũng đang có xu hướng giao dịch thận trọng sau chuỗi biến động mạnh của giá cà phê gần đây. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu giảm tốc độ thu mua còn người dân cũng chưa vội bán ra.

Nông dân tại khu vực Tây Nguyên, vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam, bán cà phê nhân với giá 86.300 – 87.100 đồng/kg (tương đương khoảng 3,32 - 3,35 USD/kg), so với mức 86.000 - 86.600 đồng/kg của tuần trước.

Hoạt động giao dịch vẫn khá trầm lắng khi nông dân hạn chế bán ra, trong khi một số người mua đã chuyển hướng sang Indonesia.

Theo số liệu chính thức, Việt Nam đã xuất khẩu 810.000 tấn cà phê trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này giảm 7%, xuống còn 3,69 tỷ USD.

Trong khi đó, dữ liệu từ cơ quan thương mại địa phương cho thấy xuất khẩu cà phê robusta Sumatra của Indonesia trong tháng 3 giảm xuống còn 7.304,9 tấn, giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một thương nhân cho biết cà phê Sumatra được chào bán với mức cộng giá 100 USD so với hợp đồng giao tháng 6, tăng so với mức cộng 85 USD của tuần trước.

Một thương nhân khác đã trả mức cộng 130 USD cho hợp đồng giao tháng 7, gần gấp đôi mức cộng 70 USD của tuần trước.

Nông dân trồng cà phê tại Lampung cho biết lượng mưa đã giảm so với tuần trước, quả cà phê chín đang lớn dần và sắp đến thời điểm thu hoạch.

Giá cà phê nội địa giảm mạnh khoảng 11% (tương đương 10.500 đồng/kg) trong quý I. Chốt phiên cuối quý, giá rơi xuống khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg, mất mốc 90.000 đồng/kg và vẫn tiếp tục chịu áp lực đi xuống trong đầu tháng 4.

Xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz đã đẩy chi phí vận tải, phí bảo hiểm và giá nhiên liệu tăng cao. Điều này không chỉ gây lo ngại rủi ro logistics mà còn đe dọa trực tiếp đến nguồn cung phân bón toàn cầu, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất dài hạn.

Tại Tây Nguyên, những trận mưa trái mùa mang lại tác động kép. Mưa giúp nông dân tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí điện nước tưới tiêu nhưng lại gây lo lắng do làm xáo trộn chu kỳ ra hoa, khiến hoa nở không đồng đều, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất vụ mùa tới.