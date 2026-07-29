Giá cà phê tăng mạnh lên mức cao nhất 2 tuần, tồn kho suy yếu

Giá cà phê hôm nay 29/7

Ngày 29/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục tăng mạnh 2,05% (78 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 2,06% (78 USD/tấn), đạt 3.859 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 4,58% (14,85 US cent/pound), lên mức 339,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 3,73% (11,4 US cent/pound), đạt 317,3 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 97.800 - 98.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông có giá thu mua ở mức 98.500 đồng/kg và là địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê có giá thu mua ở mức 98.300 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 97.800 đồng/kg.

Báo cáo mới công bố hồi đầu tháng 6 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết vụ thu hoạch cà phê 2026/27 của Brazil đang được đón đợi với sự lạc quan. Vụ mùa này có thể thiết lập một kỷ lục mới, chấm dứt chu kỳ 5 năm liên tiếp sản lượng cà phê Arabica sụt giảm do điều kiện thời tiết bất lợi.

Điều kiện thời tiết tối ưu tại các vùng sản xuất trọng điểm của Brazil nhìn chung đã mang lại lợi ích cho sản lượng cà phê niên vụ 2026/27. Mặc dù lượng mưa có phần thất thường trong quý cuối cùng của năm 2025, lượng nước vẫn đủ để đảm bảo sự phát triển tốt của các đợt hoa nở rộ chính vào tháng 9 và tháng 10. Vào đầu năm 2026, lượng mưa bắt đầu ổn định hơn, bảo chứng cho sự sinh trưởng vượt trội của cây trồng.

Vụ thu hoạch rộ diễn ra vào thời điểm lượng tồn kho trong nước và quốc tế ở mức thấp, khiến các nhà xuất khẩu hạn chế ký kết các giao dịch mới. Ngoài ra, khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết El Niño cũng đặt các nhà sản xuất vào trạng thái cảnh giác trước những tác động tiềm tàng đối với giai đoạn cuối của vụ thu hoạch 2026/27 và chu kỳ cà phê 2027/28. Những yếu tố này đang ảnh hưởng mạnh mẽ 1 Sản xuất đến giá cà phê trên thị trường Brazil.

USDA dự báo tổng sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ thương mại (MY) 2026/27 đạt 71,9 triệu bao (quy đổi sang bao 60 kg cà phê nhân), tăng 14% so với ước tính của niên vụ 2025/26 (với 63 triệu bao 60 kg).

Sự gia tăng này được cho là nhờ vào tác động tích cực từ chu kỳ sinh học hai năm một lần của cây cà phê tại các vùng trồng trọng điểm, điều kiện thời tiết thuận lợi và đà tăng trưởng liên tục của giá cà phê toàn cầu. Những yếu tố này đã thúc đẩy việc mở rộng diện tích canh tác cà phê.

Chu kỳ sinh học hai năm một lần là một đặc tính tự nhiên của cây cà phê, đặc trưng bởi sự luân phiên giữa các năm: một năm ra hoa nhiều và đạt năng suất cao (được gọi là năm chu kỳ dương hoặc năm được mùa), tiếp theo là một năm ra hoa ít hơn và năng suất thấp hơn (năm chu kỳ âm hoặc năm mất mùa). Chu kỳ này giúp cây phục hồi thể trạng trước vụ thu hoạch tiếp theo. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, các năm thuộc chu kỳ dương thường sẽ mang lại sản lượng vượt trội hơn.

Diện tích canh tác cà phê đang mở rộng tại Brazil, phần lớn nhờ vào nhu cầu quốc tế gia tăng và giá cà phê ở mức cao. Hơn nữa, những tiến bộ công nghệ đã cho phép các nhà vườn tăng mật độ trồng trên mỗi hecta, từ đó thúc đẩy sản lượng tăng thêm.

Sản lượng cà phê Arabica trong niên vụ 2026/27 dự kiến đạt 47,5 triệu bao (mỗi bao 60 kg), tăng 25% so với chu kỳ trước. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ chu kỳ dương hai năm một lần, việc mở rộng diện tích canh tác, những cải tiến công nghệ trong quản lý cây trồng và điều kiện khí hậu thuận lợi hơn.

Dù ghi nhận lượng mưa thấp hơn mức trung bình trong năm 2025, nhưng nhiệt độ ôn hòa hơn trong giai đoạn trước khi ra hoa đã hỗ trợ tốt cho sự phát triển của các vườn cà phê Arabica. Ngoài ra, tỷ giá quy đổi giữa phân bón và cà phê duy trì ở mức có lợi trong suốt năm 2025, khuyến khích các hộ nông dân tăng cường đầu tư vào kỹ thuật canh tác chăm bón. Bối cảnh này củng cố mạnh mẽ cho dự báo lạc quan về vụ thu hoạch 2026/27.

Đối với niên vụ 2026/27, sản lượng cà phê Robusta/Conilon dự báo đạt 24,4 triệu bao (mỗi bao 60 kg), giảm nhẹ so với mức ước tính 25 triệu bao của niên vụ 2025/26. Trong năm nay, thời tiết lạnh hơn và các đợt mưa lớn kéo dài tại một số vùng trồng trọng điểm đã khiến năng suất sụt giảm đôi chút so với năm 2025. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng quá mạnh của vụ thu hoạch 2025/26 cũng khiến cây trồng khó duy trì được năng suất tương đương liên tục qua các năm.

Các nhà sản xuất vẫn tiếp tục cảnh giác trước các tác động của biến đổi khí hậu, vốn được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng của cả hai loại cà phê Arabica và Robusta trong các vụ mùa tương lai. Do đó, nhiều người đang chủ động điều chỉnh các phương thức quản lý canh tác, tăng cường diện tích bóng râm và tìm kiếm các giống cây có khả năng chống chịu tốt hơn.

Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (CONAB) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 đạt 66,7 triệu bao, tăng 18% so với năm 2025, nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng Arabica. Con số này sẽ thiết lập một kỷ lục mới, vượt qua mức ước tính 63 triệu bao của năm 2020. Cà phê Arabica được dự báo đạt 45,7 triệu bao, tăng 28% so với vụ thu hoạch trước. Cà phê Robusta ước đạt 20,9 triệu bao, tăng gần 1% so với năm 2025. Sản lượng tăng trưởng chủ yếu do thời tiết thuận lợi hơn, diện tích thu hoạch mở rộng và các biện pháp quản lý cây trồng tiên tiến hơn.

Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) dự báo vụ thu hoạch cà phê 2026/27 của Brazil đạt 65,1 triệu bao (loại 60 kg), tăng 15% so với vụ mùa năm 2025. Sản lượng Arabica dự kiến đạt 44 triệu bao, cao hơn 20% so với vụ trước, trong khi cà phê Robusta cũng được dự báo tăng, đạt mức kỷ lục 21 triệu bao, cao hơn gần 5% so với năm ngoái. Theo IBGE, sự tăng trưởng này là kết quả của điều kiện thời tiết tối ưu tại các bang sản xuất chính.

Mặc dù có các dự báo này, cần lưu ý rằng CONAB và IBGE, dù đều là các cơ quan chính phủ chính thức của Brazil, sử dụng các phương pháp luận khác nhau để dự báo sản lượng cà phê và trong lịch sử luôn đưa ra các ước tính thấp hơn so với USDA.

Tính đến ngày 27/7, lượng tồn kho đạt chuẩn của ICE chỉ còn 292.810 bao, giảm so với 329.870 bao của một tuần trước và thấp hơn đáng kể so với 800.326 bao cùng thời điểm năm ngoái.