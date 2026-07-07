Giá cà phê tăng mạnh chưa từng có trên các sàn giao dịch

Giá cà phê hôm nay 7/7

Ngày 7/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng vọt 4,13% (161 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 4.064 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 8,83% (328 USD/tấn), đạt 4.044 USD/tấn; trong khi hợp đồng giao tháng 11 /2026 tăng 8,92% (328 USD/tấn), lên 4.007 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, lên đến 15,3% (48,3 US cent/pound), đạt 363,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 16,19% (48,75 US cent/pound), đạt 349,95 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 17,15% (49,1 US cent/pound), ở mức 335,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng mạnh 3.900 – 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức tăng 4.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 97.000 đồng/kg - tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực.

Tại Gia Lai, giá cà phê cũng tăng 4.000 đồng/kg, đạt 96.800 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 3.900 đồng/kg, lần lượt lên 96.700 đồng/kg và 96.200 đồng/kg.

Giá cà phê đã liên tục tăng mạnh do những trận mưa lớn tại Brazil làm gián đoạn công việc đồng áng và có thể làm giảm chất lượng hạt cà phê. Thêm vào đó, nông dân trồng cà phê Brazil cũng đang găm hàng chờ giá lên cao hơn, đồng thời chuẩn bị ứng phó với những tác động tiềm tàng từ hiện tượng thời tiết El Niño năm nay.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE có xu hướng giảm trong 3 tháng qua cũng là một yếu tố hỗ trợ cho giá cà phê. Tính đến thứ Hai, lượng tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,25 năm, chỉ còn 366.756 bao.

Trong khi đó, tồn kho Robusta sàn ICE từng giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng tính đến thứ Sáu tuần trước đã hồi phục lên mức cao nhất trong 3 tháng là 4.109 lô.

Những lo ngại về việc hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ mùa cà phê năm tới của Brazil đang thúc đẩy giá tăng lên.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu, tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2026, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 985,7 nghìn tấn, tăng 11,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tổng kim ngạch thu về lại đạt gần 4,5 tỷ USD, giảm 10,7% về trị giá. Chỉ tính riêng nửa đầu tháng 6/2026, mặc dù lượng xuất khẩu tăng 5,9% nhưng giá trị lại sụt giảm tới 14%. Diễn biến này phản ánh một nghịch lý tăng trưởng lượng nhưng giảm giá trị trong bức tranh xuất khẩu cà phê của Việt Nam nửa đầu năm nay.

Không chỉ Brazil và Việt Nam, Indonesia cũng đang đối mặt với những dự báo tiêu cực về nguồn cung. Báo cáo từ USDA Gain Report cho thấy, sản lượng cà phê nhân xanh của quốc gia này trong niên vụ 2026/27 dự kiến sẽ giảm 8%, xuống còn 11,38 triệu bao. Sự sụt giảm nguồn cung từ một quốc gia xuất khẩu lớn như Indonesia chắc chắn sẽ tạo áp lực tăng giá lên dòng cà phê robusta toàn cầu.

Giới giao dịch quốc tế hiện đang theo dõi sát sao các tín hiệu của El Niño để định giá các hợp đồng tương lai. Sự lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt do thời tiết, kết hợp với tình trạng tồn kho tại các nhà rang xay đang ở mức thấp, đã buộc các doanh nghiệp phải tăng cường thu mua bổ sung nguyên liệu.