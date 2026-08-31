Giá cà phê tăng đầu tuần, thị trường đối mặt với khan hiếm nguồn cung

Giá cà phê hôm nay 31/8

Ngày 31/8, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London đóng cửa ở mức 3.492 USD/tấn, giảm 2,9% (106 USD/tấn) so với tuần trước đó. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,5% (89 USD/tấn), đạt 3.529 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm tới 3,6% (12,9 US cent/pound) trong tuần trước, xuống còn 345,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3% (9,8 US cent/pound), đạt 312,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.000 – 95.700 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá 95.700 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 95.500 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng được giao dịch với giá 95.000 đồng/kg.

Cuối tháng 8/2026, giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều khi giá cà phê Robusta giảm, trong khi giá cà phê Arabica tăng so với đầu tháng 8/2026.

Giá cà phê Robusta giảm khi triển vọng nguồn cung cải thiện. Tính đến ngày 25/8/2026, tồn kho cà phê Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE London đạt 4.943 lô, cao nhất trong 9 tháng. Đồng thời, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tính đến ngày 15/8/2026 tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng niên vụ 2025-2026 được dự báo tăng 6% và đạt mức cao nhất trong 4 năm. Tồn kho trên sàn phục hồi và nguồn cung từ Việt Nam gia tăng đã làm giảm lo ngại thiếu hụt, qua đó gây áp lực lên giá cà phê Robusta.

Trái lại, giá cà phê Arabica được hỗ trợ bởi nguồn cung giao ngay hạn chế. Tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE New York đến ngày 25/8/2026 giảm còn 225.442 bao, thấp nhất trong gần 3 năm. Trong khi đó, tiến độ thu hoạch tại Bra-xin vẫn chậm hơn cùng kỳ năm trước. Theo Hợp tác xã Cooxupé, Brazil mới hoàn thành 87,5% vụ thu hoạch tính đến ngày 21/8/2026, thấp hơn mức 91,3% của cùng kỳ năm trước. Tồn kho xuống thấp, tiến độ thu hoạch chậm và việc nông dân Bra-xin hạn chế bán ra đã thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng sẽ chậm lại khi vụ thu hoạch tại Brazil dần hoàn tất và nguồn cung cà phê vụ mới được bổ sung.

Trong nước, những ngày cuối tháng 8/2026, giá cà phê nội địa giảm theo xu hướng điều chỉnh của giá cà phê Robusta thế giới. Bên cạnh đó, hoạt động bán ra và nhu cầu thu mua chậm đang gây áp lực lên giá. Giá cà phê tại các tỉnh Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông vào ngày 27/8/2026 cùng giảm 500 đồng/kg so với ngày 01/8/2026, dao động từ 95.700 – 96.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 8/2026 đạt 61,2 nghìn tấn, trị giá 266,1 triệu USD, tăng 46,8% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 15/8/2026, xuất khẩu cà phê đạt tổng cộng 1,26 triệu tấn, trị giá 5,72 tỷ USD, tăng 12,0% về lượng, nhưng giảm 10,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.