Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay 1/7

Ngày 1/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đảo chiều tăng mạnh 2,23% (84 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.845 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,64% (94 USD/tấn), đạt 3.658 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng tới 6,9% (20,1 US cent/pound), lên mức 311,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 6,71% (18,65 US cent/pound), đạt 296,45 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 90.000 - 90.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục ghi nhận mức giá thu mua cao nhất, đạt 90.500 đồng/kg. Theo sau là Gia Lai và Đắk Lắk với cùng mức 90.400 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng cũng tăng lên mốc 90.000 đồng/kg.





Những cơn mưa bất thường tại Brazil và biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á đang trực tiếp định hình lại cán cân cung - cầu. Trong khi sản lượng xuất khẩu từ các nước trọng điểm như Việt Nam vẫn duy trì đà tăng, giá trị kim ngạch lại cho thấy những dấu hiệu sụt giảm đáng lo ngại, tạo nên một nghịch lý đầy thách thức cho giới kinh doanh.

Tại thủ phủ cà phê Brazil, tiến độ thu hoạch đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Theo dữ liệu từ Cooxupe – hợp tác xã cà phê lớn nhất quốc gia này, tính đến ngày 19/6, nông dân mới chỉ thu hoạch được 20,1% diện tích vụ mùa năm 2026, thấp hơn đáng kể so với mức 24,3% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính được xác định là do những trận mưa lớn kéo dài không chỉ làm chậm tiến độ công việc đồng áng mà còn gây ra những quan ngại về chất lượng hạt cà phê sau thu hoạch.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu, tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2026, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 985,7 nghìn tấn, tăng 11,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tổng kim ngạch thu về lại đạt gần 4,5 tỷ USD, giảm 10,7% về trị giá. Chỉ tính riêng nửa đầu tháng 6/2026, mặc dù lượng xuất khẩu tăng 5,9% nhưng giá trị lại sụt giảm tới 14%. Diễn biến này phản ánh một nghịch lý tăng trưởng lượng nhưng giảm giá trị trong bức tranh xuất khẩu cà phê của Việt Nam nửa đầu năm nay.

Không chỉ Brazil và Việt Nam, Indonesia cũng đang đối mặt với những dự báo tiêu cực về nguồn cung. Báo cáo từ USDA Gain Report cho thấy, sản lượng cà phê nhân xanh của quốc gia này trong niên vụ 2026/27 dự kiến sẽ giảm 8%, xuống còn 11,38 triệu bao. Sự sụt giảm nguồn cung từ một quốc gia xuất khẩu lớn như Indonesia chắc chắn sẽ tạo áp lực tăng giá lên dòng cà phê robusta toàn cầu.

Giới giao dịch quốc tế hiện đang theo dõi sát sao các tín hiệu của El Niño để định giá các hợp đồng tương lai. Sự lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt do thời tiết, kết hợp với tình trạng tồn kho tại các nhà rang xay đang ở mức thấp, đã buộc các doanh nghiệp phải tăng cường thu mua bổ sung nguyên liệu.