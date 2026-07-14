Giá cà phê hôm nay 14/7

Ngày 14/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm nhẹ 0,47% (18 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.834 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,6% (23 USD/tấn), đạt 3.796 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm đáng kể 1,27% (4,25 US cent/pound), xuống còn 330 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,57% (4,95 US cent/pound), đạt 311,05 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 94.500 - 95.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông đưa về mức 95.100 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua giảm về 95.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 94.500 đồng/kg.

Mặc dù thị trường vừa có nhịp điều chỉnh giảm, nhưng lo ngại về nguồn cung trong trung hạn vẫn hiện hữu do tác động của hiện tượng thời tiết El Niño. Cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc mới đây đã nâng dự báo El Niño lên mức "mạnh" và cảnh báo khả năng điều chỉnh lên mức "rất mạnh" trong thời gian tới.

Đối với dòng cà phê Robusta, El Niño thường mang tới nhiệt độ cao và lượng mưa thiếu hụt tại Việt Nam và Indonesia. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến năng suất và sản lượng thu hoạch. Trong khi đó, tại Brazil - "thủ phủ" của cà phê Arabica - hiện tượng này lại thường gây ra lượng mưa quá mức, làm gián đoạn các hoạt động thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê.

Các nhà phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị và thời tiết vẫn là những biến số khó lường. Với nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, El Niño vẫn là nhân tố cần theo dõi sát sao, bởi bất kỳ tín hiệu bất lợi nào về thời tiết cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới trên thị trường quốc tế.

Colombia - quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới - đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Theo số liệu từ Liên đoàn Những người trồng Cà phê Quốc gia Colombia (FNC), sản lượng tháng 6 của quốc gia này đã tăng trưởng ấn tượng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,3 triệu bao (loại 60kg). Đây là tháng thứ hai liên tiếp sản lượng của Colombia phục hồi nhờ điều kiện thời tiết khô ráo hơn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Tuy nhiên, nếu xét trong dài hạn, ngành cà phê nước này vẫn đang trong quá trình hồi phục. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng của Colombia vẫn giảm 10% và xuất khẩu giảm 18% so với cùng kỳ năm 2025. Là quốc gia cung cấp Arabica chế biến ướt lớn nhất thế giới, sự phục hồi sản lượng của Colombia được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung Arabica chất lượng cao trên toàn cầu.