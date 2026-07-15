Giá cà phê Robusta đảo chiều tăng nhẹ, Arabica vẫn trong xu hướng giảm

Giá cà phê hôm nay 15/7

Ngày 15/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tăng nhẹ 0,39% (15 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.849 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 0,11% (4 USD/tấn), đạt 3.800 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp, với mức giảm 1,18% (3,9 US cent/pound), xuống còn 326,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,98% (3,05 US cent/pound), đạt 308 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 94.500 - 95.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông ở mức 95.100 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua ở mức 95.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 94.500 đồng/kg.

Trong những ngày đầu tháng 7/2026, giá cà phê thế giới tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Tại Brazil, tiến độ thu hoạch chậm hơn kỳ vọng khi mưa xuất hiện liên tục ở nhiều vùng sản xuất trọng điểm. Theo Rabobank, lượng mưa lớn, nền nhiệt thấp và độ ẩm cao đã ảnh hưởng đến hoạt động thu hái, kéo dài thời gian phơi sấy và làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng đối với các lô cà phê đang chế biến.

Đà tăng của giá cà phê còn được hỗ trợ khi tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE New York tính đến ngày 8/7/2026 giảm xuống còn 354.261 bao loại 60 kg, mức thấp nhất trong khoảng 27 tháng. Trong khi đó, tồn kho Robusta trên sàn ICE London đạt 4.183 lô, tương đương 41.830 tấn.

Đối với cà phê Robusta, giá trên thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á. Mặc dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tăng 7,4%, nhưng thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026/27 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Niño.

Tuy nhiên, đà tăng của giá cà phê chưa thực sự bền vững do triển vọng nguồn cung toàn cầu có khả năng cải thiện trong niên vụ 2026/27. Theo Khảo sát của Coffee Trading Academy, sản lượng cà phê Brazil dự báo đạt 71,4 triệu bao, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 11,5% so với niên vụ trước nhờ điều kiện sinh trưởng thuận lợi và diện tích canh tác mở rộng.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6/2026 đạt 126,4 nghìn tấn, trị giá 585,6 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 8,4% về trị giá so với tháng 5/2026; Trong khi so với tháng 6/2025 tăng 4,0% về lượng, nhưng giảm 15,8% về trị giá.

Tính chung 6 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 4,81 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng, nhưng giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, do giá xuất khẩu giảm.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho. Trên thị trường thế giới, nguồn cung từ Brazil và Indonesia có xu hướng cải thiện, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam trong thời gian tới.