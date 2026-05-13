Giá cà phê quay đầu giảm trong bối cảnh thị trường giao dịch chậm

Giá cà phê hôm nay 13/5

Ngày 13/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London quay đầu giảm 0,62% (22 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.482 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tgiảm 0,56% (19 USD/tấn), đạt 3.363 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 0,76% (2,15 US cent/pound), đạt 280,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,75% (2,05 US cent/pound), đạt 272,8 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.300 – 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 88.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 88.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 87.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 88.200 đồng/kg.

Theo báo cáo của Công ty môi giới Brazil Carvalhaes, vụ mua thu hoạch năm nay được kỳ vọng bội thu tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, hàng bán ra vẫn khá chậm chạp. Các nhà giao dịch nhận định, đồng real Brazil tăng giá so với đồng USD, góp phần làm giảm doanh số bán hàng của người nông dân.

Eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa đã làm gián đoạn nguồn cung cà phê toàn cầu và hỗ trợ giá tăng. Sự gián đoạn này khiến nguồn cung cà phê trở nên căng thẳng hơn do chi phí vận chuyển quốc tế, bảo hiểm, phân bón và nhiên liệu tăng cao, đồng thời làm gia tăng chi phí đối với các nhà nhập khẩu và rang xay cà phê. Tuy vậy, đã tăng có phần hạn chế do xuất khẩu cà phê toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng.

Các chuyên gia dự báo, ngành công nghiệp cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những năm gần đây, do các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu, làm thay đổi về mô hình lượng mưa… tác động tiêu cực đến năng suất cây trồng. Tổ chức Cà phê Quốc tế cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với các vùng trồng cà phê trên thế giới - đặc biệt là đối với cà phê Arabica, loại cà phê cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. USDA dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng ở châu Á và các thị trường mới nổi, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ vẫn là những nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, việc quản lý sản xuất và kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp là giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro. Thay vì chỉ tập trung vào sản lượng, cần chú trọng kỹ thuật thu hoạch và sơ chế. Việc đảm bảo tỷ lệ hạt chín, độ đồng đều và giảm tạp chất sẽ giúp sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó, nông dân cần theo dõi sát sao biến động giá cà phê từ các nguồn tin chính thống. Việc nắm bắt thông tin giúp tránh tình trạng bán ra vào thời điểm giá thấp hoặc giữ hàng quá lâu khi thị trường có dấu hiệu đi xuống. Ngoài ra, người nông dân cần tham gia vào hợp tác xã hoặc chuỗi liên kết. Việc hợp tác giúp nông dân có sự hỗ trợ về kỹ thuật, tiếp cận thông tin thị trường hiệu quả và có vị thế tốt hơn trong việc đàm phán giá với các đơn vị thu mua.