Giá cà phê quay đầu giảm trở lại, nguồn cung từ Brazil dồi dào

Giá cà phê hôm nay 25/9

Ngày 25/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,81% (27 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 3.290 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 0,55% (18 USD/tấn), đạt 3.272 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,2% (0,55 US cent/pound), đạt 275,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,17% (0,45 US cent/pound), đạt 267,7 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.000 – 92.700 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá thu mua 92.700 đồng/kg. Đây vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 92.500 đồng/kg,

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá 92.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê nội địa Việt Nam hôm nay ghi nhận mức giảm 200 - 300 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện tại, giá cà phê trung bình tại các tỉnh trồng trọng điểm khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 92.000 - 92.700 đồng/kg. Nhờ lượng tồn kho trong dân không còn nhiều, thị trường trong nước hiện có độ trễ và khả năng chống chịu tốt hơn so với biến động nhanh trên các sàn giao dịch quốc tế.

Dù vậy, sự ổn định này chỉ mang tính tạm thời. Bước sang tháng 10, khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch của niên vụ mới, nguồn cung gia tăng kết hợp với xu hướng giảm giá trên thị trường thế giới dự kiến sẽ tạo sức ép lớn, buộc mặt bằng giá cà phê trong nước phải điều chỉnh về một mức cân bằng mới.

Dự báo từ cơ quan Vaisala cho thấy lượng mưa dồi dào tại khu vực Tây Nguyên - vùng trồng cà phê lớn nhất Việt Nam - đã giúp cải thiện độ ẩm của đất và hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển của quả. Tại Brazil, thời tiết nhìn chung cũng diễn biến tích cực, làm xoa dịu những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Cơ quan cung ứng mùa vụ quốc gia Brazil (Conab), sản lượng cà phê niên vụ 2026 của Brazil dự kiến đạt mức kỷ lục 67,6 triệu bao loại 60 kg, tăng so với dự báo trước đó là 66,7 triệu bao.

Sản lượng thu hoạch tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới này được dự báo tăng 19,6% so với năm trước, nhờ diện tích canh tác tăng 5,1% và năng suất bình quân tăng 13,8%.

Nguồn cung dồi dào từ Brazil cùng với lượng xuất khẩu tăng đều đặn từ Việt Nam đang gây áp lực lên giá Robusta.

Số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam chỉ ra, xuất khẩu cà phê trong tháng 8/2026 đạt 127.903 tấn với trị giá 571,5 triệu USD. Đây là tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức tăng 52% về lượng và 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ sự phục hồi nguồn cung trong niên vụ 2025/26, cùng nhu cầu ổn định từ các thị trường tiêu thụ chính.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là đối tác tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 43,4% tổng khối lượng xuất khẩu với 576.612 tấn, trị giá 2,5 tỷ USD (tăng 20% về lượng nhưng giảm 7,8% về trị giá so với cùng kỳ). Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khối EU.