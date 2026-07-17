Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, xuất khẩu cà phê ngắn hạn sẽ chậm lại

Giá cà phê hôm nay 17/7

Ngày 17/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 2,91% (114 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.797 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 3,03% (117 USD/tấn), đạt 3.747 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 4,33% (14,15 US cent/pound), đạt 312,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 4,1% (12,7 US cent/pound), đạt 297,25 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 95.700 - 96.300 đồng/kg, giảm đồng loạt 2.200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 96.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê được thu mua ở mức 96.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 95.700 đồng/kg.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6 đạt 126.400 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 585 triệu USD. Số liệu này tăng 4% về lượng, nhưng giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1 triệu tấn, trị giá 4,8 tỷ USD, tăng 7% về lượng, nhưng giảm 14% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái do giá xuất khẩu mặt hàng này giảm.

Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 6 sang thị trường Italy, Nhật Bản, Đức… vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Bên cạnh các thị trường có mức tăng trưởng khả quan, một số thị trường quốc tế ghi nhận giảm nhập khẩu cà phê Việt Nam do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lượng tồn kho vẫn ở mức cao. Dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tăng hơn 7%, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026-2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Nino.

Về tình hình giá cả, vào tháng 6, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 4.631 USD/tấn, tăng 4% so với tháng 5, nhưng giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng, giá trung bình xuất khẩu mặt hàng này đạt 4.565 USD/tấn, giảm 20% so với cùng kỳ.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho.

Trên thị trường thế giới, nguồn cung từ Brazil và Indonesia có xu hướng cải thiện, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam trong thời gian tới.