Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, thị trường đang xảy ra điều gì?

Giá cà phê hôm nay 11/7

Ngày 11/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 4,72% (191 USD/tấn), xuống còn 3.852 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 4,57% (183 USD/tấn), về mức 3.819 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm mạnh 3,92% (13,65 US cent/pound), xuống còn 334,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,72% (12,2 US cent/pound), đạt 316 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh 3.000 - 3.200 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất là 95.300 đồng/kg, Gia Lai ghi nhận giá 95.200 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê lên 95.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng được thu mua ở mức 94.700 đồng/kg, thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Thị trường cà phê đã trở nên khởi sắc hơn trong những tuần gần đây do mưa lớn làm chậm tiến độ thu hoạch niên vụ 2026/2027 tại Brazil (đạt 52% tính đến ngày 1/7 theo dữ liệu của Safras & Mercado) và hiện tượng thời tiết El Niño bắt đầu xuất hiện. Lượng hàng tồn kho tại các kho của sàn giao dịch vẫn đang ở mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Dù vậy, biên độ dao động giá vẫn khiến các thành viên trên thị trường giao dịch thực tế bất ngờ; họ cho rằng rủi ro chuỗi cung ứng có tăng lên nhưng chưa có sự dịch chuyển lớn về mặt bản chất cốt lõi.

Lúc này, các nhà đầu cơ gia nhập thị trường và có khả năng đã đẩy nhanh biên độ dao động khi họ nhanh chóng tất toán các vị thế bán khống hoặc rút vốn khỏi thị trường trong bối cảnh các dự báo tăng giá xuất hiện.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), trong tuần kết thúc vào ngày 30/6, các quỹ đầu cơ đã tăng các vị thế đặt cược vào đà tăng giá của cà phê Arabica lên mức cao nhất trong 7 tuần. Đà tăng giá vào cuối tuần trước một phần nhờ sự tiếp sức từ hoạt động của các nhà đầu cơ sử dụng thuật toán giao dịch theo xu hướng.

Trong khi đó, Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) cũng đã nâng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai cà phê, khiến chi phí duy trì trạng thái trên thị trường của các nhà giao dịch trở nên đắt đỏ hơn và có thể thúc đẩy nhiều lệnh rút lui hơn. Tổng lượng vị thế mở (số lượng hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn chưa tất toán) đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 20 tháng.

Chuỗi hoạt động dồn dập này có khả năng đã đẩy giá vượt qua các ngưỡng kỹ thuật quan trọng, từ đó kích hoạt thêm nhiều làn sóng giao dịch tiếp theo.