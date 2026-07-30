Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, thị trường đang có sự giằng co phức tạp

Giá cà phê hôm nay 30/7

Ngày 30/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 2,68% (104 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.773 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,85% (110 USD/tấn), đạt 3.749 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm với biên độ mạnh hơn, lên tới 4,01% (13,6 US cent/pound), xuống còn 325,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,76% (8,75 US cent/pound), đạt 308,55 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 97.800 - 98.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông có giá thu mua ở mức 98.500 đồng/kg và là địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê có giá thu mua ở mức 98.300 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 97.800 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tích lũy và bám sát các diễn biến từ sàn giao dịch thế giới.

Trước đó, phiên giao dịch hôm 29/7, thị trường cà phê có những biến động đầy khởi sắc, khi cả giá nội địa và giá thế giới đồng loạt ghi nhận các nhịp phục hồi ấn tượng. Sự khan hiếm nguồn cung thực tế kết hợp với những lo ngại về yếu tố thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm, đã đưa giá cà phê arabica và robusta lên các ngưỡng cao mới.

Ghi nhận tại các địa phương trọng điểm vùng Tây Nguyên, giá cà phê nội địa hôm nay vẫn vững. Mặt bằng giá cà phê giao dịch toàn vùng ở khung 97.800 - 98.500 đồng/kg. Đắk Nông tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương có mức giá thu mua cao nhất cả nước, còn Lâm Đồng chốt mức thấp nhất.

Giới phân tích nhận định, đà tăng ngắn gần đây của giá cà phê không chỉ là sự điều chỉnh đơn thuần về mặt kỹ thuật mà còn phản ánh nguồn cung trong nước thắt chặt, buộc các đơn vị thu mua phải đẩy giá để duy trì dòng hàng.

Những cơn mưa bất thường tại vùng trồng trọng điểm Minas Gerais đã làm gián đoạn tiến độ thu hoạch vụ mới, gây ra sự trì hoãn trong việc đưa hàng ra thị trường.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung thực tế, tâm lý thị trường cũng đang có sự giằng co phức tạp. Trong khi tồn kho thấp kích hoạt lực mua đầu cơ ngắn hạn, các quỹ đầu cơ lớn lại có động thái cắt giảm vị thế mua ròng. Song song đó, nông dân sản xuất lớn tại Brazil vẫn đang giữ hàng để chờ đợi những tín hiệu giá rõ ràng hơn, khiến dòng chảy cà phê ra thị trường thế giới càng thêm nhỏ giọt.

Thị trường cà phê trong nước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tích lũy và bám sát các diễn biến từ sàn giao dịch thế giới. Sự biến động của thị trường trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào thông tin thời tiết tại Nam Mỹ và các báo cáo cập nhật về lượng tồn kho từ sàn ICE.