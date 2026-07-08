Giá cà phê quay đầu giảm mạnh sau đợt tăng bùng nổ

Giá cà phê hôm nay 8/7

Ngày 8/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đảo chiều giảm 4,23% (172 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.892 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 4,25% (172 USD/tấn), đạt 3.872 USD/tấn; trong khi hợp đồng giao tháng 11 /2026 giảm 4,19% (168 USD/tấn), về mốc 3.839 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm tới 8,89% (32,35 US cent/pound), xuống còn 331,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 9,24% (32,35 US cent/pound), đạt 317,6 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 9,06% (30,4 US cent/pound), ở mức 305 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh 1.900 – 2.200 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 94.300 - 94.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận giá thu mua lên 94.800 đồng/kg - tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực.

Tại Gia Lai, giá cà phê cũng đạt 94.800 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng ở mức 94.700 đồng/kg và 94.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay đảo chiều giảm mạnh trên các sàn giao dịch sau khi có phiên tăng lịch sử.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 1,054 triệu tấn cà phê, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này chỉ đạt 4,8 tỷ USD, giảm 13,8% do giá xuất khẩu bình quân giảm so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu khoảng 126.000 tấn cà phê, thu về 586 triệu USD, tăng 4% về khối lượng và giảm 15,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù khối lượng xuất khẩu duy trì đà tăng, triển vọng vụ cà phê niên vụ 2026-2027 của Việt Nam đang trở nên kém khả quan do thời tiết nắng nóng và khô hạn tại châu Á, liên quan đến hiện tượng El Niño.

Tại Brazil, thời tiết mưa kéo dài đã làm chậm tiến độ thu hoạch và làm gia tăng lo ngại về chất lượng vụ mùa của quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn thứ hai thế giới.

Số liệu từ Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF) khẳng định EU vẫn là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất hành tinh, chiếm tới 24% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu. Brazil và Việt Nam tiếp tục thống trị nguồn cung cho thị trường khó tính này, lần lượt chiếm 34,2% và 20% thị phần. Việc nắm giữ 1/5 lượng nhập khẩu của EU khẳng định vị thế chiến lược của hạt cà phê Việt Nam trên bản đồ năng lượng và thực phẩm thế giới, bất chấp sự cạnh tranh từ các đối thủ như Uganda, Colombia hay Ethiopia.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê toàn cầu được dự báo sẽ còn nhiều biến động mạnh. Các đợt sóng giá sắp tới không chỉ nằm ở tiến độ thu hoạch tại Brazil hay nguồn cung từ Indonesia, mà còn bị chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và nhu cầu tiêu dùng ngày càng phân hóa giữa các phân khúc.

Giới phân tích nhận định, với sự thay đổi trong cơ cấu tiêu dùng và áp lực từ biến đổi khí hậu, các doanh nghiệp cà phê Việt Nam cần tận dụng tốt lợi thế về giá trị của các dòng sản phẩm chuyên sâu (như cà phê khử caffeine) để tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh chi phí sản xuất và rủi ro chuỗi cung ứng vẫn ở mức cao.