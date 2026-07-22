Giá cà phê quay đầu giảm, các yếu tố cơ bản về nguồn cung vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường

Giá cà phê hôm nay 22/7

Ngày 22/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London quay đầu giảm 1,41% (56 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.928 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1,7% (66 USD/tấn), đạt 3.818 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 0,5% (1,55 US cent/pound), đạt 307,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,41% (1,25 US cent/pound), đạt 301,5 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 98.000 – 98.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông có giá thu mua ở mức 98.500 đồng/kg và tiếp tục là 1 trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 98.500 đồng/kg. Tương tự, Lâm Đồng cũng đạt 98.000 đồng/kg.

Giá cà phê đã quay đầu giảm sau khi các dự báo thời tiết mới cho thấy thời tiết chủ yếu khô ráo tại các khu vực trồng cà phê của Brazil trong những ngày tới.

Mặc dù giá điều chỉnh giảm trong phiên này, các yếu tố cơ bản về nguồn cung vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường. Tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái cũng như mức trung bình nhiều năm, trong khi tồn kho cà phê toàn cầu duy trì ở mức thấp.

Tính đến ngày 20/7, lượng tồn kho cà phê đạt chuẩn trên sàn ICE ở mức 329.870 bao, giảm so với 342.574 bao (1 bao 60kg) của một tuần trước và thấp hơn đáng kể so với 811.024 bao cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng cà phê Arabica trong niên vụ 2026/27 dự kiến đạt 47,5 triệu bao (mỗi bao 60kg), tăng 25% so với chu kỳ trước. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ chu kỳ dương hai năm một lần, việc mở rộng diện tích canh tác, những cải tiến công nghệ trong quản lý cây trồng và điều kiện khí hậu thuận lợi hơn.

Dù ghi nhận lượng mưa thấp hơn mức trung bình trong năm 2025, nhưng nhiệt độ ôn hòa hơn trong giai đoạn trước khi ra hoa đã hỗ trợ tốt cho sự phát triển của các vườn cà phê Arabica. Ngoài ra, tỷ giá quy đổi giữa phân bón và cà phê duy trì ở mức có lợi trong suốt năm 2025, khuyến khích các hộ nông dân tăng cường đầu tư vào kỹ thuật canh tác chăm bón. Bối cảnh này củng cố mạnh mẽ cho dự báo lạc quan về vụ thu hoạch 2026/27.

Đối với niên vụ 2026/27, sản lượng cà phê Robusta/Conilon dự báo đạt 24,4 triệu bao (mỗi bao 60kg), giảm nhẹ so với mức ước tính 25 triệu bao của niên vụ 2025/26. Trong năm nay, thời tiết lạnh hơn và các đợt mưa lớn kéo dài tại một số vùng trồng trọng điểm đã khiến năng suất sụt giảm đôi chút so với năm 2025. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng quá mạnh của vụ thu hoạch 2025/26 cũng khiến cây trồng khó duy trì được năng suất tương đương liên tục qua các năm.

Các nhà sản xuất vẫn tiếp tục cảnh giác trước các tác động của biến đổi khí hậu, vốn được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng của cả hai loại cà phê Arabica và Robusta trong các vụ mùa tương lai. Do đó, nhiều người đang chủ động điều chỉnh các phương thức quản lý canh tác, tăng cường diện tích bóng râm và tìm kiếm các giống cây có khả năng chống chịu tốt hơn.