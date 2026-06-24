Giá cà phê phục hồi trở lại trên các sàn giao dịch, cà phê nội địa tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 24/6

Ngày 24/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 0,25% (9 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.580 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,4% (14 USD/tấn), đạt 3.556 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, lên tới 3,95% (10,95 US cent/pound), lên mức 287,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,35% (8,95 US cent/pound), đạt 275,95 US cent/pound..

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 100 - 200 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 88.300 - 88.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê tăng 100 đồng/kg lên 88.800 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng nhích thêm 100 đồng/kg, đạt 88.300 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 200 đồng/kg, lên mức 88.700 đồng/kg.

Trước đó, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sụt giảm, đưa mặt bằng giá chung xuống còn khoảng 88.600 đồng/kg. Mức thu mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông với 88.700 đồng/kg và thấp nhất ở Lâm Đồng với 88.200 đồng/kg. Đà giảm này chưa tạo áp lực quá lớn, nhưng phản ánh rõ sự thận trọng của cả doanh nghiệp và nông dân trước những diễn biến khó lường từ thị trường thế giới.

Nguồn cung cà phê toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ Brazil – quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới. Mưa lớn không đúng thời điểm đã làm chậm tiến độ thu hái tại nhiều vùng trọng điểm. Theo Safras & Mercado, tính đến ngày 17/6, vụ thu hoạch cà phê mùa vụ 2026/27 của Brazil mới đạt 39% diện tích, thấp hơn mức 43% cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 5 năm. Ngoài ra, rủi ro sương giá được dự báo sẽ kéo dài đến sau ngày 4/7, đe dọa trực tiếp đến sản lượng.

Một trong những biến số lớn nhất hiện nay là căng thẳng địa chính trị. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã trực tiếp thắt chặt chuỗi cung ứng, đẩy chi phí vận chuyển, bảo hiểm, phân bón và nhiên liệu tăng vọt. Điều này gây áp lực trực tiếp lên các nhà nhập khẩu và chế biến khi chi phí đầu vào bị đẩy lên mức cao kỷ lục.

Tính đến ngày 16/6, tồn kho Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, chỉ còn 396.957 bao. Sự khan hiếm hàng hóa tại các điểm đến khiến giới phân tích cảnh báo về khả năng xảy ra các đợt tăng giá đột biến do hiện tượng "mua bù bán khống" từ các nhà đầu tư.

Giữa bối cảnh thị trường thế giới biến động, ngành cà phê Việt Nam vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực về mặt chiến lược. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025 lên 31,7 triệu bao, trong đó Robusta chiếm áp đảo với 30,5 triệu bao.

Điểm sáng nổi bật nằm ở cơ cấu xuất khẩu. Trong 5 tháng đầu năm 2026, dù Robusta vẫn là mặt hàng chủ lực (chiếm 73,8% kim ngạch), nhưng tỷ trọng cà phê chế biến đã tăng lên mức 17,9%. Đây là bước đi quan trọng giúp ngành cà phê Việt Nam giảm dần xuất khẩu nguyên liệu thô, từ đó gia tăng giá trị và khả năng chống chịu trước các biến động mạnh về giá trên thị trường kỳ hạn.