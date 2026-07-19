Giá cà phê nội địa tăng tuần thứ 4 liên tiếp do nguồn cung thắt chặt

Giá cà phê hôm nay 19/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 3.877 USD/tấn, tăng nhẹ 0,6% (25 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 0,3% (10 USD/tấn), đạt 3.829 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 4,2% (14 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 320,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,9% (12,2 US cent/pound), đạt 303,8 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 97.200 – 97.900 đồng/kg, tăng 2.500 – 2.600 đồng/kg (tương ứng 2,6 – 2,7%) so với cuối tuần trước. Đây cũng là tuần tăng giá thứ tư liên tiếp của thị trường cà phê trong nước.

Trong đó, Đắk Nông là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 2.600 đồng/kg, nâng giá thu mua lên 97.900 đồng/kg và tiếp tục dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 2.500 đồng/kg, lên mức 97.700 đồng/kg. Tương tự, Lâm Đồng cũng tăng 2.500 đồng/kg, đạt 97.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đã tăng tổng cộng 2.500 – 2.600 đồng/kg trong tuần qua, lên mức 97.200 – 97.900 đồng/kg.

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những tác động của hiện tượng El Niño.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6/2026 đạt 126,4 nghìn tấn, trị giá 585,6 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 8,4% về trị giá so với tháng 5/2026; Trong khi so với tháng 6/2025 tăng 4,0% về lượng, nhưng giảm 15,8% về trị giá.

Tính chung 6 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 4,81 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng, nhưng giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, do giá xuất khẩu giảm.

Dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ chậm lại do nguồn cung trong nước xuống thấp, trong khi doanh nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí thu mua, chi phí tài chính và tồn kho. Trên thị trường thế giới, nguồn cung từ Bra-xin và In-đô-nê-xi-a có xu hướng cải thiện, qua đó tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam trong thời gian tới.

Tháng 6/2026, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 4.631 USD/tấn, tăng 3,6% so với tháng 5/2026, nhưng giảm 19,4% so với tháng 6/2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, giá trung bình xuất khẩu mặt hàng này đạt 4.565 USD/tấn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tháng 6/2026, lượng xuất khẩu cà phê sang hầu hết thị trường truyền thống giảm so với tháng trước, trong khi đó xuất khẩu sang thị trường Ý, Nhật Bản, Trung Quốc vẫn tăng trưởng tích cực.

Tính chung 6 tháng năm 2026, châu Âu vẫn là khu vực xuất khẩu trọng điểm của ngành cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến tại khu vực này có sự phân hóa. Bên cạnh các thị trường có mức tăng trưởng khả quan, một số thị trường giảm nhập khẩu do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lượng tồn kho vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang khu vực châu Á ghi nhận xu hướng tích cực hơn, nhất là tại khu vực Đông Bắc Á. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại khu vực này.