Giá cà phê nội địa tăng mạnh ngày thứ hai liên tiếp, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất

Giá cà phê hôm nay 16/7

Ngày 16/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London khá mạnh 1,61% (62 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.911 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 1,68% (64 USD/tấn), đạt 3.864 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,2% (0,65 US cent/pound), lên mức 326,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,63% (1,95 US cent/pound), đạt 309,95 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, dao động từ 97.900 - 98.500 đồng/kg, tăng đồng loạt 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước. Đây cũng là ngày tăng giá thứ hai liên tiếp của thị trường cà phê nội địa.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 98.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê được thu mua ở mức 98.400 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 97.900 đồng/kg.

Lần lượt Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đều công bố các báo cáo cho thấy xác suất xảy ra hiện tượng Siêu El Niño lên tới 67%. Dự báo này làm dấy lên lo ngại về tác động tiềm tàng đối với vụ cà phê 2026-2027.

Tùy từng khu vực và thời điểm, hiện tượng này thường đi kèm với lượng mưa giảm tại khu vực Caribe, Trung Mỹ và Mexico; Nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm ở phía bắc Nam Mỹ, bao gồm miền bắc Brazil và các vùng ngoài phía tây Colombia; Lượng mưa gia tăng tại miền nam Brazil và Bolivia; Mưa thất thường và nguy cơ lũ lụt tại Đông Phi; Hạn hán tại Đông Nam Á, bao gồm Indonesia và Việt Nam.

Trong khi đó, các báo cáo công bố bởi hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết hoạt động thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027 của Brazil diễn ra chậm hơn bình thường, lần lượt hoàn thành 39% và 44% diện tích.

Tiến độ chậm chủ yếu tập trung tại các vùng trồng Arabica, nơi lượng mưa lớn đã cản trở hoạt động thu hoạch và phơi sấy, đặc biệt tại bang sản xuất trọng điểm Minas Gerais. Đến ngày 24/6, tỷ lệ thu hoạch hoàn thành mới đạt 44%, thấp hơn mức 51% cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức trung bình 47% của 5 năm gần đây.

Về hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, kể từ 28/2, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị gián đoạn hoàn toàn, buộc các tuyến hàng hải giữa châu Á và châu Âu phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng. Điều này kéo dài thời gian vận chuyển thêm 10–14 ngày, đồng thời làm gia tăng chi phí vận chuyển, bảo hiểm, nhiên liệu và phân bón.

Sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngày 17/6/2026, tuyến vận tải được nối lại một phần vào 22–23/6, khiến giá Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần. Tuy nhiên, các vụ tấn công nhằm vào tàu Ever Lovely và Kiku vào các ngày 25/6 và 27/6 đã nhanh chóng làm căng thẳng địa chính trị leo thang trở lại, kéo theo giá cả cũng tăng cao chỉ trong vài ngày.

Tính đến 30/6, tổng lượng tồn kho cà phê được chứng nhận trên các sàn ICE (gồm Arabica và Robusta) giảm xuống còn 1,09 triệu bao, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024.

Trong tháng 6, tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận tại Mỹ giảm 13,3%, xuống còn 410.000 bao – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Ngược lại, lượng cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn ICE London tăng 4,8% so với tháng trước, đạt 680.000 bao vào cuối tháng.

Lượng tồn kho thấp phản ánh nguồn cung giao ngay ngày càng hạn chế, khiến thị trường thiếu "vùng đệm" nếu xảy ra các cú sốc bất ngờ về nguồn cung và dẫn đến giá phản ứng mạnh hơn với những thông tin về việc thu hoạch chậm tại Brazil.