Giá cà phê nội địa nhích nhẹ đầu tuần, nông dân đang lo lắng về tình trạng cà phê rụng quả non
20/07/2026 10:01 GMT +7
Tại Việt Nam, nông dân đang lo lắng về tình trạng cà phê rụng quả non do thời tiết không thuận lợi tại khu vực Tây Nguyên, gây nguy cơ giảm năng suất. Trong khi đó, giá cà phê nội địa đầu tuần tăng nhẹ...
Giá cà phê hôm nay 20/7
Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,6% (25 USD/tấn) trong tuần trước, đạt 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 0,3% (10 USD/tấn), đạt 3.829 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 4,2% (14 US cent/pound) vào tuần trước, xuống còn 320,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,9% (12,2 US cent/pound), đạt 303,8 US cent/pound.
Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 97.500 – 98.000 đồng/kg, tăng 100 – 300 đồng/kg so với cuối tuần trước.
Trong đó, Đắk Nông nâng giá thu mua lên 98.000 đồng/kg và tiếp tục là 1 trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.
Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên mức 98.000 đồng/kg. Tương tự, Lâm Đồng cũng tăng 300 đồng/kg, đạt 97.500 đồng/kg.
Sản xuất cà phê tại Brazil: Vụ thu hoạch 2026/27 được dự báo đầy lạc quan với khả năng thiết lập kỷ lục mới. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng đạt 71,9 triệu bao (tăng 14% so với niên vụ trước), trong đó cà phê Arabica tăng mạnh 25% nhờ chu kỳ sinh học "năm được mùa" và thời tiết thuận lợi.
Tình hình xuất khẩu cà phê: Xuất khẩu toàn cầu trong tháng 5 đạt 12,4 triệu bao, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng đầu niên vụ 2025-2026, lượng xuất khẩu đạt 94,8 triệu bao (giảm nhẹ 0,1%).
Tại Việt Nam, nông dân đang lo lắng về tình trạng cà phê rụng quả non do thời tiết không thuận lợi tại khu vực Tây Nguyên, gây nguy cơ giảm năng suất.
Trong quý II/2026, xuất khẩu cà phê của ta đạt 463.262 tấn (trị giá 2,06 tỷ USD), tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về kim ngạch so với quý I.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 1,05 triệu tấn (trị giá 4,8 tỷ USD), tăng 7,4% về lượng nhưng giảm 13,8% về trị giá do giá xuất khẩu bình quân giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2025.
EU vẫn là khách hàng lớn nhất (chiếm 43,3% về lượng). Trung Quốc trở thành điểm sáng với mức tăng trưởng mạnh mẽ 49,3% về lượng và 76,1% về trị giá.
Ngắn hạn: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể chậm lại do lượng tồn kho thấp và áp lực chi phí tài chính cao.
Thách thức toàn cầu: Sự cải thiện nguồn cung cà phê từ Brazil và Indonesia sẽ tạo áp lực cạnh tranh lớn.
Yếu tố rủi ro: Xác suất hiện tượng El Niño cường độ mạnh diễn ra vào cuối năm 2026 lên tới 81%, có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cà phê niên vụ 2026-2027 tại khu vực Đông Nam Á.
Giá cà phê nội địa tăng tuần thứ 4 liên tiếp do nguồn cung thắt chặt
Khép lại tuần giao dịch, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 97.200 – 97.900 đồng/kg, tăng 2.500 – 2.600 đồng/kg (tương ứng 2,6 – 2,7%) so với cuối tuần trước. Đây cũng là tuần tăng giá thứ tư liên tiếp của thị trường cà phê trong nước.
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