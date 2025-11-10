Giá cà phê nhích nhẹ đầu tuần, nông dân đang tất bật thu hoạch vụ mới

Giá cà phê hôm nay 10/11

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,1% (138 USD/tấn) trong tuần trước, lên 4.662 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,4% (108 USD/tấn), đạt 4.648 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York cũng tăng tới 4% (15,8 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 407,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,7% (13,6 US cent/pound), đạt 385,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 118.200 – 119.700 đồng/kg, tăng 100 – 200 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 119.600 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 118.900 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 118.200 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 119.700 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 được dự báo sẽ tăng thêm 4,3 triệu bao so với năm trước, lên mức kỷ lục 178,7 triệu bao.

Lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận tại New York giảm mạnh 19,3% so với tháng trước, kết thúc tháng 9 ở mức 0,67 triệu bao 60 kg- thấp nhất 1,5 năm. Ngoài ra, lượng cà phê robusta được chứng nhận trên sàn London cũng giảm 4,3%, xuống chỉ còn gần 1,1 triệu bao.

Trong 11 tháng niên vụ cà phê 2024-2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 127,9 triệu bao, vẫn tăng nhẹ 0,2% so với 127,7 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ 2023-2024.

Theo số liệu từ ICE, giá cà phê Robusta quý III phục hồi mạnh sau khi lao dốc hồi quý II. Tính đến ngày 30/9, giá cà phê giao trong tháng 1/2026 tăng 19% so với đầu tháng 7 lên 4.186 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn trong bối cảnh thị trường lo ngại sản lượng cà phê của Brazil không đạt kỳ vọng và lệnh thuế 50% của Mỹ áp dụng với cà phê quốc gia này. Giá cà phê Arabica giao trong tháng 12/2025 tính đến cuối tháng 9 tăng 31% so với hồi đầu tháng 7 lên 375 US Cent/pound. Bước sang tháng 10, giá cà phê Arabica gần như không thay đổi khi giao dịch ở mức 373 US Cent/pound.

Trong báo cáo mới đây, ngân hàng Rabobank dự báo sản lượng Robusta của Brazil sẽ đạt 24,7 triệu bao loại 60 kg vào năm 2025, so với 19 triệu bao năm 2020. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Việt Nam sẽ sản xuất khoảng 30 triệu bao robusta trong niên vụ 2025-2026.

Niên vụ cà phê 2025-2026 tại Tây Nguyên đã bắt đầu. Tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai cà phê chín sớm đã có những đợt thu hoạch nhỏ lẻ, tuy nhiên lượng thu hoạch còn hạn chế và thị trường giao dịch chưa sôi động.

Trong quý III, xuất khẩu cà phê đạt 292.613 tấn, trị giá 1,6 tỷ USD, giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với quý II nhưng vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tính chung niên vụ 2024-2025, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 1,48 triệu tấn cà phê, giảm nhẹ 0,3% so với niên vụ 2023-2024. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch thu về lại tăng mạnh 52,9%, đạt 8,3 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử ngành hàng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 10 tháng năm 2025, giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 7,41 tỷ USD, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng cao nhất trong nhóm hàng nông sản chủ lực. Con số này vượt hơn 32% so với tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2024, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của cà phê Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Giá xuất khẩu bình quân 10 tháng năm 2025 đạt 5.653 USD mỗi tấn, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Động lực tăng giá đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cà phê thế giới, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại châu Âu và Bắc Hoa Kỳ vẫn ổn định.

Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường nhập khẩu tăng mạnh nhờ chất lượng ổn định, khả năng giao hàng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng năm 2025 đạt 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành, góp phần giúp nông sản Việt Nam duy trì đà phục hồi mạnh mẽ dù kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Các chuyên gia dự báo những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn duy trì xu hướng tích cực nhờ bước vào mùa tiêu thụ cao điểm ở châu Âu và Bắc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sản lượng trong nước dự báo giảm ở niên vụ 2024-2025, cùng với chi phí logistics có thể tăng trở lại, tạo áp lực cho doanh nghiệp trong quý IV/2025.