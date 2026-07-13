Giá cà phê liên tục biến động, tăng giảm đan xen ở biên độ lớn

Giá cà phê hôm nay 13/7

Ngày 13/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch London tăng 3,7% (136 USD/tấn), lên mức 3.852 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 3,8% (140 USD/tấn), đạt 3.819 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 điều chỉnh mạnh hơn khi tăng vọt 11% (33,1 US cent/pound), lên mức 334,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 10,4% (29,7 US cent/pound), đạt 316 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg, tăng 2.300 – 2.400 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông tăng 2.300 đồng/kg trong tuần qua, lên mức 95.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại đồng loạt tăng 2.400 đồng/kg, với Đắk Lắk và Gia Lai phổ biến ở mức 95.200 đồng/kg, còn Lâm Đồng đạt 94.700 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước và thế giới vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động với những nhịp tăng giảm đan xen ở biên độ lớn.

Tại khu vực Tây Nguyên, tâm điểm sản xuất cà phê của Việt Nam, thị trường vừa ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp. Kết thúc tuần giao dịch, giá cà phê nhân xô dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg, tăng từ 2.300 - 2.400 đồng/kg so với cuối tuần trước đó. Có thời điểm, giá cà phê nội địa đã vượt ngưỡng 98.000 đồng/kg trước khi chịu áp lực điều chỉnh và lùi về vùng giá hiện tại. Tính đến ngày 13/7, giá cà phê đi ngang ở mức trung bình 95.200 đồng/kg, cho thấy tâm lý thận trọng của các bên tham gia thị trường trước khi bước vào chu kỳ giao dịch mới.

Đối với người nông dân, dù mặt bằng giá hiện nay vẫn được đánh giá là tương đối cao so với các giai đoạn trước, nhưng tốc độ biến động quá nhanh trong ngắn hạn đang gây ra không ít khó khăn trong việc quyết định thời điểm xuất bán tối ưu.

Cục diện thị trường hiện nay đang là sự giằng co quyết liệt giữa những lo ngại về nguồn cung ngắn hạn và triển vọng khả quan trong dài hạn. Trong ngắn hạn, dự trữ arabica tại các kho do sàn giao dịch giám sát đã giảm liên tiếp trong 12 phiên, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Tình trạng này bắt nguồn từ việc mưa lớn tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch, gây gián đoạn chuỗi cung ứng tức thời.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết đang đóng vai trò then chốt chi phối tâm lý nhà đầu tư. Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo có tới 81% khả năng xảy ra hiện tượng El Nino rất mạnh vào giai đoạn tháng 10-12 năm nay, có thể nằm trong số những đợt mạnh nhất trong hơn 75 năm qua.

Lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng trồng trọng điểm đã thúc đẩy một dòng tiền đầu cơ lớn đổ vào thị trường vào đầu tuần. Tuy nhiên, một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi lượng mưa dư thừa tại Brazil đã giảm bớt trong vài tuần gần đây, phần nào giảm bớt áp lực tâm lý cho thị trường.

Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (CONAB) dự báo sản lượng cà phê của quốc gia này trong niên vụ 2026/27 có thể đạt 66,7 triệu bao, tăng trưởng mạnh 18% so với năm 2025. Ngân hàng Rabobank nhận định rằng triển vọng mùa màng thuận lợi tại Brazil sẽ là yếu tố chính gây áp lực giảm giá trong trung hạn.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng niên vụ 2026/27 của Việt Nam có thể đạt mức 32,5 triệu bao quy đổi. Sự gia tăng này là kết quả của việc nông dân mở rộng diện tích trồng trọt sau một giai đoạn dài giá cà phê duy trì ở mức cao, tạo động lực tái đầu tư sản xuất.