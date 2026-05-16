Giá cà phê lao dốc, điều gì đang xảy ra trên thị trường?

Giá cà phê hôm nay 16/5

Ngày 16/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục giảm mạnh 3,5% (122 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.365 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 3,77% (127 USD/tấn), đạt 3.245 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm mạnh 3,19% (8,8 US cent/pound), về mức 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,07% (8,25 US cent/pound), đạt 260,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.100 – 87.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 87.100 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.800 đồng/kg.

Sự suy yếu của đồng real Brazil đang gây áp lực lên giá cà phê. Theo báo cáo của Công ty môi giới Brazil Carvalhaes, vụ mùa thu hoạch năm nay được kỳ vọng bội thu tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, hàng bán ra vẫn khá chậm chạp. Các nhà giao dịch nhận định, đồng real Brazil tăng giá so với đồng USD, góp phần làm giảm doanh số bán hàng của người nông dân.

Eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa đã làm gián đoạn nguồn cung cà phê toàn cầu và hỗ trợ giá tăng. Sự gián đoạn này khiến nguồn cung cà phê trở nên căng thẳng hơn do chi phí vận chuyển quốc tế, bảo hiểm, phân bón và nhiên liệu tăng cao, đồng thời làm gia tăng chi phí đối với các nhà nhập khẩu và rang xay cà phê. Tuy vậy, đã tăng có phần hạn chế do xuất khẩu cà phê toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng.

Các chuyên gia dự báo, ngành công nghiệp cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những năm gần đây, do các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu, làm thay đổi về mô hình lượng mưa… tác động tiêu cực đến năng suất cây trồng. Tổ chức Cà phê Quốc tế cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với các vùng trồng cà phê trên thế giới - đặc biệt là đối với cà phê arabica, loại cà phê cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. USDA dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng ở châu Á và các thị trường mới nổi, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ vẫn là những nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 4, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 189.894 tấn, trị giá 822,5 triệu USD, tăng 9,2% về lượng song giảm 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 782.017 tấn cà phê các loại, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch thu về lại giảm 9,8%, đạt 3,6 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm giảm mạnh 19% (tương ứng 1.091 USD/tấn), xuống chỉ còn 4.575 USD/tấn. Tính riêng trong tháng 4, giá xuất khẩu bình quân đạt 4.332 USD/tấn, giảm 3% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhận định về thị trường trong thời gian tới, VICOFA cho rằng xung đột tại Trung đông có thể đẩy giá tăng nhẹ trong ngắn hạn, nhưng nhìn chung mức giá trung bình cà phê nhân đã giảm 20% - 30% và có thể giảm hơn nữa so với năm 2025.

“Giá trong nước có thể ở mức 80.000 đồng/kg cho đến giữa năm và có thể giảm vào những tháng tiếp theo”, VICOFA dự báo.

Bên cạnh đó, giá phân bón tăng cao đang làm gia tăng chi phí sản xuất của nông dân, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu, kinh doanh có nguy cơ thua lỗ khi mua bán trên sàn kỳ hạn chốt và không chốt đúng thời điểm và chi phí logistics gia tăng.

Trong bối cảnh đó, VICOFA khuyến cáo người sản xuất nên cân nhắc việc giữ hàng, nhất là khi Indonesia và Brazil cũng đang vào vụ thu hoạch. Đồng thời, các nhà kinh doanh xuất khẩu cà phê cần có sự liên kết trong việc ổn định giá thị trường.