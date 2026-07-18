Giá cà phê lại tăng, thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những tác động của hiện tượng El Niño

Giá cà phê hôm nay 18/7

Ngày 18/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tăng mạnh 2,11% (80 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 2,19% (82 USD/tấn), đạt 3.829 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,46% (7,7 US cent/pound), đạt 320,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 2,2% (6,55 US cent/pound), đạt 303,8 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 95.700 - 96.300 đồng/kg, tăng đồng loạt 1.500 - 1.600 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 97.900 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê được thu mua ở mức 97.700 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 97.200 đồng/kg.

Chỉ số giá tổng hợp cà phê toàn cầu của ICO (I-CIP) đạt trung bình 248,9 US cent/pound trong tháng 6, giảm 2,8% so với tháng trước.

Trong những phiên giao dịch đầu tháng, giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm của tháng trước và chạm mức 231 US cent/pound vào ngày 9/6, mức thấp nhất trong gần hai năm. Tuy nhiên, sau đó giá đã phục hồi mạnh 17,4%, lên 272,4 US cent/pound vào cuối tháng, mức cao nhất trong vòng hai tháng.



Về chủng loại, giá trung bình của cà phê Arabica chế biến ướt Colombia và cà phê Robusta tăng lần lượt 0,4% và 1,7% so với tháng trước, lên mức bình quân 324,6 US cent/pound và 169 US cent/pound. Ngược lại, giá của nhóm cà phê Arabica khác và Arabica chế biến tự nhiên Brazil đã giảm lần lượt 2,4% và 7,4%, xuống còn 307,8 US cent/pound và 272 US cent/pound.

Trên các sàn giao dịch kỳ hạn, giá cà phê Robusta trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Liên lục địa (ICE) London tăng 2,7% trong tháng 6, lên 155,9 US cent/pound. Trong khi đó, giá Arabica trên sàn ICE New York giảm 4,3%, còn 256,75 US cent/pound.

Chênh lệch giá giữa hợp đồng kỳ hạn cà phê trên hai sàn ICE London và ICE New York thu hẹp 13,3% trong tháng 6/2026, xuống còn 100,9 US cent/pound.

Theo ICO, giá cà phê trong tháng 6 diễn biến theo mô hình hình chữ V.

Cả thị trường Arabica và Robusta đều chạm đáy vào ngày 9/6. Trong đó, giá Arabica xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/9/2024, thấp nhất trong 21 tháng, còn Robusta giảm xuống mức thấp nhất kể từ 21/7/2025.

Tuy nhiên, một loạt thông tin liên quan đến thời tiết và khí hậu sau đó đã đảo ngược xu hướng giảm. Bắt đầu từ những dự báo về khả năng xuất hiện Siêu El Niño cho đến các báo cáo về mưa lớn làm chậm tiến độ thu hoạch và gây thiệt hại mùa vụ tại Brazil, những yếu tố này đã thúc đẩy Chỉ số giá tổng hợp ICO (I-CIP) tăng mạnh kể từ ngày 9/6 đến nay.