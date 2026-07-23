Giá cà phê hôm nay vẫn trong xu hướng giảm, tồn kho Robusta tăng lên mức cao nhất

Giá cà phê hôm nay 23/7

Ngày 23/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục giảm nhẹ 0,58% (22 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.796 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1% (38 USD/tấn), đạt 3.761 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,69% (5,45 US cent/pound), đạt 316,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,36% (4,2 US cent/pound), đạt 303,7 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 96.400 – 96.800 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông có giá thu mua ở mức 96.800 đồng/kg và tiếp tục là 1 trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 96.800 đồng/kg. Tương tự, Lâm Đồng cũng đạt 96.400 đồng/kg.

Tồn kho Robusta trên sàn ICE từng chạm mức thấp nhất trong 2,25 năm, ở 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng sau đó đã tăng trở lại lên 4.254 lô, mức cao nhất trong 4 tháng, tính đến ngày 22/7.

Ngược lại, tồn kho cà phê Arabica do ICE chứng nhận giảm xuống còn 320.615 bao, mức thấp nhất trong khoảng 2,25 năm.

Cục diện thị trường hiện nay đang là sự giằng co quyết liệt giữa những lo ngại về nguồn cung ngắn hạn và triển vọng khả quan trong dài hạn.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết đang đóng vai trò then chốt chi phối tâm lý nhà đầu tư. Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo có tới 81% khả năng xảy ra hiện tượng El Nino rất mạnh vào giai đoạn tháng 10-12 năm nay, có thể nằm trong số những đợt mạnh nhất trong hơn 75 năm qua.

Lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng trồng trọng điểm đã thúc đẩy một dòng tiền đầu cơ lớn đổ vào thị trường vào đầu tuần. Tuy nhiên, một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi lượng mưa dư thừa tại Brazil đã giảm bớt trong vài tuần gần đây, phần nào giảm bớt áp lực tâm lý cho thị trường.

Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (CONAB) dự báo sản lượng cà phê của quốc gia này trong niên vụ 2026/27 có thể đạt 66,7 triệu bao, tăng trưởng mạnh 18% so với năm 2025. Ngân hàng Rabobank nhận định rằng triển vọng mùa màng thuận lợi tại Brazil sẽ là yếu tố chính gây áp lực giảm giá trong trung hạn.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng niên vụ 2026/27 của Việt Nam có thể đạt mức 32,5 triệu bao quy đổi. Sự gia tăng này là kết quả của việc nông dân mở rộng diện tích trồng trọt sau một giai đoạn dài giá cà phê duy trì ở mức cao, tạo động lực tái đầu tư sản xuất.

Tại Việt Nam, quốc gia xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới, tình trạng khan hiếm nguồn cung thực tế đang trở nên trầm trọng và dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi vụ thu hoạch mới bắt đầu vào tháng 10. Những lo ngại về thời tiết không thuận lợi tại vùng trọng điểm Tây Nguyên cũng đang là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho tâm lý tăng giá trên sàn London.

Dựa trên các dữ liệu về nguồn cung và diễn biến thời tiết, thị trường cà phê trong giai đoạn từ nay đến tháng 9 được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao và có thể xuất hiện những đợt tăng nhẹ cục bộ. Đối với thị trường nội địa Việt Nam, mặc dù có những đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn, nhưng mức giá được kỳ vọng sẽ dao động chủ yếu trong khoảng từ 93.000 đến 98.000 đồng/kg do nguồn cung thực tế vẫn ở mức thấp.