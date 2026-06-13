Giá cà phê hôm nay tiếp tục hồi phục mạnh trên các sàn giao dịch

Giá cà phê hôm nay 13/6

Ngày 13/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng mạnh ngày thứ ba liên tiếp, với mức tăng 3,78% (131 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên 3.594 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 3,83% (98 USD/tấn), đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng 1,28% (3,25 US cent/pound), đạt 257,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,26% (3,15 US cent/pound), đạt 253,4 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, lên mức 89.000 - 89.700 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất khu vực, đạt 89.700 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng được điều chỉnh tăng lên 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, ở mức 89.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, đợt điều chỉnh lần này chủ yếu xuất phát từ lo ngại mưa kéo dài tại Brazil sẽ làm chậm tiến độ thu hoạch cà phê.

Nguồn hàng thực tế còn lưu thông trên thị trường không nhiều do phần lớn nông dân vẫn tiếp tục giữ hàng chờ mức giá hấp dẫn hơn.

Các nhà giao dịch hiện tập trung theo dõi nguồn cung mới từ Indonesia khi quốc gia này bước vào giai đoạn thu hoạch. Đồng thời, tiến độ thu hoạch tại Brazil cũng đang trở thành yếu tố ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá cà phê toàn cầu.

Tính đến ngày 27/5/2026, các nhà phân tích của Safras & Mercado ước tính gần 16% sản lượng cà phê niên vụ mới của Brazil đã được thu hoạch, chậm hơn so với mức 20% tỷ lệ thu hoạch trong cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, trong khoảng 12,1 triệu bao đã được thu hoạch gồm 6,11 triệu bao robusta và 5,99 triệu bao arabica.

Tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE giảm xuống còn 398.940 bao tính đến ngày 12/6, mức thấp nhất trong 6,75 tháng và giảm một nửa so với mức 827.587 bao của cùng kỳ năm trước.

Tương tự, tồn kho cà phê robusta do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm là 3.631 lô vào ngày 15/5 và chỉ nhích nhẹ lên 3.761 lô vào cuối tuần qua, nhưng vẫn là mức thấp so với mức trung bình lịch sử.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), thị trường cà phê trong tháng chịu tác động đan xen từ hai yếu tố trái chiều. Yếu tố thứ nhất là do eo biển Hormuz bị phong tỏa đã đẩy chi phí năng lượng và cước vận chuyển tăng mạnh. Yếu tố thứ hai là triển vọng nguồn cung cà phê toàn cầu liên tục có các thông tin mới biến động, làm cho giá biến động trên thị trường.

Chuyên gia nhận định, thế giới vẫn có dự báo được mùa cà phê trong năm nay. Tuy nhiên, giá cà phê chịu tác động của rất nhiều yếu tố, từ tình hình Trung Đông, đến các dự báo về thời tiết và cả lãi suất, chiến lược giao dịch của các quỹ đầu cơ trên thị trường kỳ hạn, đã giúp cà phê không mất giá.

Từ nửa cuối tháng 3 - đầu tháng 4/2026, đã có những dự báo về sản lượng cà phê của quốc gia sản xuất hàng đầu Brazil niên vụ 2026/27 tăng so với niên vụ trước. StoneX cũng dự báo sản lượng cà phê toàn cầu năm 2026 tăng 9,6% so với năm trước, đạt 182,5 triệu bao; tồn kho cà phê thế giới năm 2026 cũng tăng lên mức 48,2 triệu bao từ mức 38,3 triệu bao trong năm 2025.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, cà phê Robusta tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất (74,2%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt gần 2,65 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026. Còn xuất khẩu cà phê Arabica đạt 311,4 triệu USD, đóng góp 8,7% kim ngạch xuất khẩu cà phê toàn ngành.