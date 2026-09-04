Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm trên các sàn giao dịch chủ chốt, điều gì đang xảy ra?

Giá cà phê hôm nay 4/9

Ngày 4/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 0,81% (27 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.298 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,94% (32 USD/tấn), đạt 3.374 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,23% (4,05 US cent/pound), xuống chỉ còn 324,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,92% (2,75 US cent/pound), đạt 295,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.700 – 94.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá 94.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 94.200 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng được giao dịch với giá 93.700 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê của cơ quan Hải quan Nhật Bản, 6 tháng năm 2026, nhập khẩu cà phê của Nhật Bản đạt 173,0 nghìn tấn, trị giá gần 1,20 tỷ USD, giảm 9,3% về lượng, nhưng tăng 2,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

6 tháng năm 2026, giá bình quân nhập khẩu cà phê vào Nhật Bản đạt mức 6.922 USD/tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, giá bình quân nhập khẩu cà phê của Nhật Bản từ các thị trường lớn đều tăng so với cùng kỳ năm 2025, riêng nhập khẩu từ Việt Nam giảm. Cụ thế, giá nhập khẩu cà phê của Nhật Bản từ Việt Nam giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn 4.462 USD/tấn.

6 tháng năm 2026, Nhật Bản nhập khẩu cà phê từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Nhật Bản tăng lượng nhập khẩu từ thị trường Việt Nam, Tanzania…, trong khi giảm nhập khẩu từ Brazil, Columbia, Goatemala.

Cụ thể: Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Nhật Bản trong 6 tháng năm 2026, đạt 63,2 nghìn tấn, trị giá 471,6 triệu USD, giảm 15,3% về lượng, nhưng tăng 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản giảm từ 39,12% trong 6 tháng năm 2025 xuống mức 36,53% trong 6 tháng năm 2026.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Nhật Bản trong 6 tháng năm 2026, đạt 55,5 nghìn tấn, trị giá 247,8 triệu USD, tăng 5,0% về lượng, nhưng giảm 12,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản tăng từ mức 27,74% trong 6 tháng năm 2025 lên mức 32,10% trong 6 tháng năm 2026.

Columbia là thị trường cung cấp cà phê cho Nhật Bản đứng vị trí thứ ba trong 6 tháng năm 2026, đạt 15,3 nghìn tấn, trị giá 131,3 triệu USD, giảm 12,9% về lượng, nhưng tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần cà phê của Columbia trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản giảm từ mức 9,20% trong 6 tháng năm 2025 xuống mức 8,83% trong 6 tháng năm 2026.

Nhật Bản là thị trường cà phê lớn, có sức tiêu thụ ổn định nhưng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, bao bì và khả năng truy xuất nguồn gốc. Trong 6 tháng năm 2026, nhập khẩu cà phê của Nhật Bản có sự điều chỉnh do giá cà phê thế giới vẫn ở mức cao, đồng Yên suy yếu và áp lực lạm phát gia tăng. Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng kiểm soát hàng tồn kho, cơ cấu lại nguồn cung và ưu tiên những sản phẩm có chất lượng đồng đều, giá cả cạnh tranh. Việc nhập khẩu cà phê từ Việt Nam vẫn tăng là tín hiệu tích cực, cho thấy cà phê của Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Thị phần gia tăng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà nhập khẩu Nhật Bản đối với cà phê Việt Nam, đặc biệt là Robusta nhờ nguồn cung ổn định và giá cả cạnh tranh.

Để tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường này trong thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao chất lượng, kiểm soát dư lượng và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh phát triển cà phê rang xay, cà phê hòa tan và các sản phẩm tiện dụng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Nhật Bản. Việc từng bước chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị gia tăng sẽ giúp cà phê Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế bền vững tại thị trường này.