Giá cà phê hôm nay tiếp tục diễn biến trái chiều, Robusta tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 9/9

Ngày 9/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London được giao dịch ở mức 3.458 USD/tấn, tăng 1,56% (53 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 1,53% (52 USD/tấn), lên mức 3.446 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,45% (4,3 US cent/pound), xuống chỉ còn 291,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,65 (4,75 US cent/pound), đạt 282,65 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 93.700 – 94.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức 93.700 đồng/kg, mức thấp nhất trên thị trường.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 94.200 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Đắk Nông ở mức 94.500 đồng/kg, vẫn là mức cao nhất trong khu vực.

Giá cà phê Robusta tăng mạnh do dự báo mưa lớn tại Tây Nguyên – vùng sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam – có thể gây ngập các vùng trồng cà phê và làm thiệt hại mùa vụ cà phê của nước ta.

Vicofa nhận định, cà phê Việt có nhiều cơ hội để bứt tốc về sản lượng và giá bán trong những tháng cuối năm.

Hiện nay, khoảng 35 - 40% nguồn cà phê của Việt Nam có khả năng đáp ứng các yêu cầu của EUDR. Do đó, có nhiều khách hàng đang tập trung mua cà phê đáp ứng tiêu chuẩn EUDR của Việt Nam cho các hợp đồng ký từ tháng 10/2026. Đây là yếu tố có thể giúp sản lượng cà phê xuất khẩu của nước ta tăng 8 - 10%. Đặc biệt, các lô hàng đáp ứng EUDR sẽ được mua với giá cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với cà phê thông thường, giúp tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu.

Theo Vicofa, nhu cầu cà phê chế biến sâu trên thị trường thế giới đang tăng mạnh, vì vậy, cà phê chế biến sâu cũng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực giúp ngành cà phê hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ USD trong năm nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố giúp hỗ trợ giá tăng, Vicofa cho rằng, thị trường còn chịu tác động khác khiến giá bán cà phê có thể giảm xuống. Dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, sản lượng cà phê niên vụ 2026 - 2027 của các nước sản xuất nhìn chung đều tăng so với niên vụ 2025 - 2026.

Theo đó, tổng nguồn cung cà phê toàn cầu ước đạt khoảng 189 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ của các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu chỉ khoảng 179 triệu bao, nghĩa là nguồn cung đã dư khoảng 10 triệu bao. Khi nguồn cung cà phê ra thị trường tăng, giá bán có khả năng sẽ chịu áp lực giảm.