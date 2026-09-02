Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm, Robusta chạm đáy gần 3 tháng

Giá cà phê hôm nay 2/9

Ngày 2/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London quay đầu giảm 1,75% (61 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.431 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1,93% (68 USD/tấn), đạt 3.461 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tiếp tục giảm 0,48% (1,65 US cent/pound), xuống còn 342,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,66% (2,05 US cent/pound), đạt 309,45 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.300 – 95.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá 95.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 94.800 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng được giao dịch với giá 94.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta giảm khi triển vọng nguồn cung cải thiện. Tính đến ngày 1/9, lượng tồn kho Robusta trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 9,25 tháng, đạt 4.956 lô, cao nhất trong 9 tháng. Đồng thời, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tính đến ngày 15/8/2026 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tồn kho trên sàn phục hồi và nguồn cung từ Việt Nam gia tăng đã làm giảm lo ngại thiếu hụt, qua đó gây áp lực lên giá cà phê Robusta.

Tương tự, giá cà phê Arabica cũng chịu áp lực do xuất khẩu cà phê từ Brazil tăng mạnh nhờ nguồn cung được bổ sung tự vụ thu hoạch mới.

Tuy nhiên, đà giảm có phần hạn chế bởi tồn kho Arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã giảm xuống còn 223.911 bao.

Các thương nhân cho biết giá cà phê Robusta tại Việt Nam giảm theo diễn biến chung của thị trường thế giới và hoạt động giao dịch trầm lắng vào cuối niên vụ, trong khi mức cộng giá đối với cà phê Robusta Indonesia tăng nhẹ.

Nông dân tại khu vực Tây Nguyên, vùng trồng cà phê chủ lực của Việt Nam, đang bán cà phê nhân với giá 94.300 – 95.000 đồng/kg, giảm so với mức 95.700 - 96.500 đồng/kg của tuần trước.

Một thương nhân tại vùng trồng cà phê cho biết: Hiện gần như không có giao dịch. Hầu hết thương nhân đang chờ vụ thu hoạch mới, trong khi nông dân đã bán hết lượng cà phê của mình.

Một thương nhân khác tại tỉnh Đắk Lắk, thuộc khu vực Tây Nguyên, cho biết sản lượng cà phê của địa phương này dự kiến tương đương năm trước. Thương nhân này đưa ra mức giá 93.700 đồng/kg đối với cà phê giao vào tháng 12.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 có thể tăng nhẹ, song không nên xem nhẹ những rủi ro do hiện tượng El Niño gây ra trong năm nay.

Dự báo trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục chịu áp lực giằng co hoặc điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định ngưỡng 95.000 đồng/kg là vùng hỗ trợ tương đối vững chắc. Do lượng tồn kho thực tế trong dân và các đại lý hiện tại không còn nhiều, khả năng xảy ra tình trạng bán tháo là rất thấp.

Trong trung hạn, đặc biệt là giai đoạn cuối quý III và quý IV/2026, thị trường trong nước khó xuất hiện các đợt giảm sâu đột biến. Áp lực phải trả hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết, kết hợp với tâm lý chờ đợi thông tin về năng suất vụ thu hoạch mới của Việt Nam, sẽ là những nhân tố quan trọng giữ cho nền giá cà phê nội địa duy trì ở mức cao so với trung bình nhiều năm.