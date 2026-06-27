Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm bởi thông tin thu hoạch thuận lợi

Giá cà phê hôm nay 27/6

Ngày 27/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62% (61 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 3.817 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 quay đầu giảm 0,96% (35 USD/tấn), đạt 3.627 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tiếp tục giảm 0,71% (2,05 US cent/pound), xuống còn 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,16% (3,2 US cent/pound), đạt 273,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ở mức 89.400 - 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu giá thu mua ở mức 90.000 đồng/kg. Theo sau là Gia Lai và Đắk Lắk, cùng ghi nhận mức giá 89.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 89.400 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá cà phê hôm nay giảm do dự báo thời tiết ở Brazil sẽ khô ráo trong ít nhất 10 ngày tới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch. Quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới vẫn được kỳ vọng sẽ có một vụ thu hoạch bội thu trong niên vụ này. Dự báo sản lượng niên vụ 2026-2027 của Brazil vẫn rất khả quan, có thể tăng 11,5% đạt mức kỷ lục 71,4 triệu bao.

Trong tháng 4, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt gần 12,1 triệu bao, giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta tăng trưởng tốt (+11,2%) nhưng Arabica lại sụt giảm (-9,8%).

Có sự phân hóa rõ rệt; giá cà phê Robusta duy trì đà tăng (tăng 3,4% trong tháng 5 và tiếp tục vọt lên trong tháng 6), trong khi giá Arabica lại có xu hướng giảm do triển vọng vụ mùa tích cực tại Brazil.

Giới kinh doanh kỳ vọng sẽ có sự dư thừa nguồn cung trong niên vụ 2026-2027, gây áp lực tiêu cực lên giá cả.

Thị trường cà phê Việt Nam

Sản xuất: Sản lượng niên vụ 2026-2027 dự báo đạt 32,5 triệu bao, trong đó Robusta chiếm chủ đạo với 31,4 triệu bao. Tuy nhiên, thách thức lớn là khoảng 30% diện tích cà phê hiện nay đã già cỗi (trên 20 năm tuổi) cần được tái canh.

Tình hình xuất khẩu: Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, lượng xuất khẩu đạt hơn 927 nghìn tấn (tăng 7,8% về lượng) nhưng kim ngạch lại giảm 13,5% do giá xuất khẩu bình quân sụt giảm mạnh gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau chuỗi 6 tháng giảm liên tiếp, giá xuất khẩu bình quân trong tháng 5 đã bắt đầu có tín hiệu phục hồi, tăng 3,2% so với tháng 4.

Thị trường tiêu thụ: Liên minh châu Âu (EU) vẫn là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn 42% tổng lượng xuất khẩu. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tăng trưởng đột biến với kim ngạch tăng tới 70,7%.

Giá nội địa: Sau giai đoạn biến động hẹp trong tháng 5, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên đã phục hồi đáng kể trong tháng 6, đạt mức 89.000 - 89.700 đồng/kg nhờ nguồn cung tồn kho thấp và đà tăng trên sàn London.

Dự báo ngắn hạn: Thị trường có thể đối mặt với áp lực giảm giá do hoạt động thu mua diễn ra thận trọng và sự cạnh tranh nguồn cung từ Brazil và Indonesia.