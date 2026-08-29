Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều, khi Robusta tiếp tục chịu áp lực giảm

Giá cà phê hôm nay 29/8

Ngày 29/8, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tiếp tục giảm ngày thứ 4 liên tiếp, với mức giảm 0,74% (26 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.492 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,73% (26 USD/tấn), đạt 3.529 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 đảo chiều tăng 1,16% (3,95 US cent/pound), lên mức 345,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,03% (3,2 US cent/pound), đạt 312,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm tiếp 100 - 200 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 94.600 – 95.300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá thu mua cà phê xuống 95.300 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 100 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 95.100 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng giảm 100 đồng/kg, đạt 94.600 đồng/kg, vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Hôm nay 29/8, giá cà phê nội địa giảm rất nhẹ vì có bệ đỡ vững chắc, trong khi hoạt động xuất khẩu ghi nhận những kết quả tích cực. Thị trường cà phê thế giới ghi nhận ngày giảm giá thứ tư liên tiếp dưới áp lực gia tăng lượng bán ra từ Brazil.

Tại Việt Nam, giá cà phê nhân xô khu vực Tây Nguyên hiện đang dao động quanh mức 94.600 – 95.300 đồng/kg. Dự báo trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục chịu áp lực giằng co hoặc điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định ngưỡng 95.000 đồng/kg là vùng hỗ trợ tương đối vững chắc. Do lượng tồn kho thực tế trong dân và các đại lý hiện tại không còn nhiều, khả năng xảy ra tình trạng bán tháo là rất thấp.

Trong trung hạn, đặc biệt là giai đoạn cuối quý III và quý IV/2026, thị trường trong nước khó xuất hiện các đợt giảm sâu đột biến. Áp lực phải trả hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết, kết hợp với tâm lý chờ đợi thông tin về năng suất vụ thu hoạch mới của Việt Nam, sẽ là những nhân tố quan trọng giữ cho nền giá cà phê nội địa duy trì ở mức cao so với trung bình nhiều năm.

Về hoạt động xuất khẩu, số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, kết quả xuất khẩu trong tháng 7/2026 đạt gần 148.000 tấn với trị giá 642,5 triệu USD, tăng 17% về lượng và 10% về trị giá so với tháng 6. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng 7 tăng mạnh 44% về lượng và 15% về trị giá. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê cả nước đạt 1,2 triệu tấn, mang về hơn 5,4 tỷ USD. Kết quả này ghi nhận mức tăng 10% về lượng nhưng lại giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của giá xuất khẩu. Cục Hải quan dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục diễn biến tích cực. Khối lượng xuất khẩu cả năm dự kiến tăng khoảng 8-10% nhờ nguồn cung trong nước được cải thiện, và nhu cầu tiêu thụ ổn định từ các thị trường lớn.

Theo đánh giá của các nhà giao dịch, mặc dù xu hướng tăng giá dài hạn của cà phê vẫn được bảo toàn, nhưng về mặt kỹ thuật, tâm lý ngắn hạn trên biểu đồ giá đã chuyển sang xu hướng giảm, sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Triển vọng nguồn cung được cải thiện từ Brazil đã giải tỏa bớt áp lực ngắn hạn, dù lượng tồn kho được chứng nhận vẫn duy trì ở mức thấp kỷ lục.

Nguyên nhân chính thúc đẩy hoạt động thanh lý vị thế mua trên thị trường cà phê kỳ hạn đến từ triển vọng tích cực của vụ thu hoạch tại Brazil. Việc bổ sung nguồn cung mới từ quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới này đã làm dịu bớt những lo ngại về tình trạng thiếu hụt trước đó. Hiện tại, hầu hết các kho chứa tại Brazil đang dần kín chỗ và không còn tiếp nhận thêm cà phê mới. Thực trạng này buộc những nông dân vốn trì hoãn bán hàng để chờ giá cao hơn phải tăng lượng bán ra do không gian lưu trữ ngày càng hạn hẹp.

Mặc dù nguồn cung ngắn hạn tăng, chất lượng vụ mùa mới của Brazil lại là một dấu hỏi lớn khi bị ảnh hưởng xấu bởi mưa và độ ẩm trong quá trình thu hoạch những tháng gần đây. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng Brazil (CEPEA) xác nhận mùa vụ 2026/27 là một trong những vụ kém nhất trong những năm gần đây, với tỷ lệ cà phê chất lượng thấp ở mức cao. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết tại Brazil vẫn đang được theo dõi sát sao do lo ngại các cơn mưa rào rải rác, sau đó là nắng nóng gay gắt và đợt khô hạn mới có thể khiến cây cà phê ra hoa sớm và làm tăng nguy cơ rụng hoa.