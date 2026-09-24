Giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng sau khi không còn bị bán tháo mạnh

Giá cà phê hôm nay 24/9

Ngày 24/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London đảo chiều tăng 1,75% (57 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 3.317 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,26% (41 USD/tấn), đạt 3.290 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng tăng 1,32% (3,61 US cent/pound), đạt 275,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,3% (3,45 US cent/pound), đạt 268,15 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.200 – 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá thu mua 93.000 đồng/kg. Đây vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 92.800 đồng/kg,

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá 92.200 đồng/kg.

Số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam chỉ ra, xuất khẩu cà phê trong tháng 8/2026 đạt 127.903 tấn với trị giá 571,5 triệu USD. Đây là tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức tăng 52% về lượng và 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ sự phục hồi nguồn cung trong niên vụ 2025/26, cùng nhu cầu ổn định từ các thị trường tiêu thụ chính.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là đối tác tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 43,4% tổng khối lượng xuất khẩu với 576.612 tấn, trị giá 2,5 tỷ USD (tăng 20% về lượng nhưng giảm 7,8% về trị giá so với cùng kỳ). Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khối EU.

Với cà phê, khoảng cách nằm ở khả năng biến lợi thế sản lượng thành giá trị. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), Việt Nam có thế mạnh rõ về sản lượng, đặc biệt với Robusta, nhưng sản lượng lớn chưa đủ nếu ngành chưa làm chủ chất lượng và dữ liệu. Thị trường ngày càng yêu cầu doanh nghiệp chứng minh nguồn gốc, quy trình sản xuất, tính bền vững và khả năng giảm phát thải.

Chúng ta phải sản xuất theo tiêu chuẩn của thị trường và của người mua, thay vì chỉ sản xuất những gì mình có rồi tìm cách bán. Theo Vicofa, điểm yếu của ngành cà phê còn nằm ở liên kết. Các doanh nghiệp tham gia nhiều khâu từ vùng nguyên liệu, thu mua, chế biến đến cung ứng cho nhà rang xay, nhưng chưa hình thành được hệ thống dữ liệu và tiêu chuẩn chung đủ mạnh.

Vì vậy, tiêu chuẩn quốc tế không nên chỉ được xem là điều kiện xuất khẩu. Nếu được kiểm soát từ vùng nguyên liệu, chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến dữ liệu môi trường, đây có thể trở thành cơ sở để doanh nghiệp nâng vị thế khi đàm phán.

Được biết, thị trường cà phê đang tiến tới giai đoạn kết thúc niên vụ 2025/26 (từ tháng 10/2025 - tháng 9/2026) và chuẩn bị chuyển giao sang niên vụ mới 2026/27. Tại Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, phần lớn sản lượng niên vụ 2025/26 đã được đưa ra thị trường. Tổng sản lượng niên vụ này ước đạt trung bình 32,5 triệu bao (trong đó Robusta chiếm 31 triệu bao), đánh dấu sự phục hồi sau hai niên vụ sụt giảm liên tiếp trước đó.

Bước sang niên vụ 2026/27, tổng sản lượng cà phê của Việt Nam dự báo giảm nhẹ xuống mức trung bình 31 triệu bao, gồm 29,8 triệu bao Robusta và 1,2 triệu bao Arabica. Thời tiết tại các vùng trồng chính ở Tây Nguyên hiện duy trì mưa cuối mùa hè theo quy luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cây cà phê phát triển trước khi bước vào vụ thu hoạch chính thức vào tháng 10 tới.