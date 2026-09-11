Giá cà phê hôm nay chứng kiến đà tăng mạnh của Robusta, lo ngại mưa lớn ở Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay 11/9

Ngày 11/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp, với mức tăng mạnh 2,36% (82 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 3.554 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 1,39% (48 USD/tấn), đạt 3.510 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,34% (3,9 US cent/pound), xuống còn 288,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,48% (4,2 US cent/pound), đạt 279,45 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 95.200 – 95.800 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông tăng 300 đồng/kg so với ngày hôm trước, lên mức 95.800 đồng/kg.

Tại các địa phương khác nhìn chung giá cũng tăng nhẹ, với Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 95.700 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 95.200 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá cà phê Robusta được hỗ trợ bởi lo ngại mưa lớn tại Tây Nguyên, khu vực sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, gây ngập úng và ảnh hưởng đến vụ mùa cà phê.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần, một phần do triển vọng thuận lợi đối với vụ mùa năm tới tại Brazil – nước sản xuất hàng đầu thế giới.

Bức tranh nguồn cung toàn cầu đang ghi nhận nhiều yếu tố đan xen tại các quốc gia sản xuất hàng đầu.

Tại Brazil, vụ thu hoạch Arabica 2026/27 đã tiến sát giai đoạn hoàn tất vào cuối tháng 8 nhờ thời tiết khô ráo. Theo CEPEA, tính đến cuối tháng 8/2026, diện tích thu hoạch tại Zona da Mata đạt 97%, Nam Minas Gerais đạt 90% và Cerrado Mineiro đạt 85-90%. Tuy nhiên, lượng mưa mùa đông cao hơn trung bình đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng thử vị, khiến niên vụ này dự báo có chất lượng thuộc nhóm thấp nhất những năm gần đây.

Về xuất khẩu, Brazil khởi đầu niên vụ 2026/27 với 3,03 triệu bao xuất khẩu trong tháng 7, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu từ Bộ Thương mại Brazil cho thấy, xuất khẩu cà phê trong tháng 8/2026 của nước này đạt 206.618 tấn (tăng 44,6% - 45% so với cùng kỳ năm ngoái), chạm mức cao nhất trong 8 tháng. Hiện tại, phần lớn các kho chứa tại Brazil đã trong tình trạng quá tải, và không thể tiếp nhận thêm cà phê mới. Dù tiến độ thu hoạch Arabica thực tế tại Brazil vẫn chậm hơn cùng kỳ và xuất hiện một số lo ngại về chất lượng, triển vọng nguồn cung tổng thể dồi dào vẫn tạo áp lực lớn lên thị trường.

Theo công ty môi giới và tư vấn StoneX, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 dự báo đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao (loại 60kg), tăng 2,6% so với ước tính hồi tháng 3 và tăng 23,9% so với niên vụ 2025/26. Nếu con số này đạt được, đây sẽ là vụ thu hoạch lớn nhất lịch sử Brazil, vượt 14,2% so với kỷ lục cũ niên vụ 2020/21. Trong đó, sản lượng Arabica ước đạt đỉnh lịch sử với 51,8 triệu bao (tăng 41,9%), còn sản lượng Robusta đạt 25,4 triệu bao.

Về triển vọng dài hạn, StoneX đánh giá vụ Robusta 2027/28 của Brazil có thể tiếp tục khả quan nhờ quá trình ra hoa hoàn tất thuận lợi. Ngược lại, vụ Arabica 2027/28 sẽ phức tạp hơn do bước vào chu kỳ năm mất mùa, dù tác động này có thể được giảm nhẹ nhờ diện tích mở rộng và các giống tái canh năng suất cao. Thời tiết từ tháng 1 - tháng 3 năm sau sẽ là yếu tố then chốt quyết định sản lượng vụ mới.