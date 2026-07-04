Giá cà phê giảm nhẹ cuối tuần, lo ngại về sản lượng tại Brazil và Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 4/7

Ngày 4/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London quay đầu giảm 1,69% (67 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.903 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 1,77% (67 USD/tấn), đạt 3.716 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 11 /2026 giảm 1,76% (66 USD/tấn), xuống còn 3.679 USD/tấn.

Sàn giao dịch New York hôm nay đóng cửa nhân kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh Mỹ. Trong phiên giao dịch trước, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 đã giảm mạnh 2,67% (8,65 US cent/pound), xuống còn 315,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,81% (8,7 US cent/pound), đạt 301,2 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,9% (8,55 US cent/pound), còn 286,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg, giảm 200 - 300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông có giá thu mua cà phê chạm mốc 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng ở mức 92.800 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện đang được giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg.



Những cơn mưa bất thường tại Brazil và biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á đang trực tiếp định hình lại cán cân cung - cầu. Trong khi sản lượng xuất khẩu từ các nước trọng điểm như Việt Nam vẫn duy trì đà tăng, giá trị kim ngạch lại cho thấy những dấu hiệu sụt giảm đáng lo ngại, tạo nên một nghịch lý đầy thách thức cho giới kinh doanh.

Tại thủ phủ cà phê Brazil, tiến độ thu hoạch đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Theo dữ liệu từ Cooxupe – hợp tác xã cà phê lớn nhất quốc gia này, tính đến ngày 19/6, nông dân mới chỉ thu hoạch được 20,1% diện tích vụ mùa năm 2026, thấp hơn đáng kể so với mức 24,3% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính được xác định là do những trận mưa lớn kéo dài không chỉ làm chậm tiến độ công việc đồng áng mà còn gây ra những quan ngại về chất lượng hạt cà phê sau thu hoạch.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 1,054 triệu tấn cà phê, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này chỉ đạt 4,8 tỷ USD, giảm 13,8% do giá xuất khẩu bình quân giảm so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu khoảng 126.000 tấn cà phê, thu về 586 triệu USD, tăng 4% về khối lượng và giảm 15,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù khối lượng xuất khẩu duy trì đà tăng, triển vọng vụ cà phê niên vụ 2026-2027 của Việt Nam đang trở nên kém khả quan do thời tiết nắng nóng và khô hạn tại châu Á, liên quan đến hiện tượng El Niño.

Diễn biến này phản ánh một nghịch lý tăng trưởng lượng nhưng giảm giá trị trong bức tranh xuất khẩu cà phê của Việt Nam nửa đầu năm nay.

Không chỉ Brazil và Việt Nam, Indonesia cũng đang đối mặt với những dự báo tiêu cực về nguồn cung. Báo cáo từ USDA Gain Report cho thấy, sản lượng cà phê nhân xanh của quốc gia này trong niên vụ 2026/27 dự kiến sẽ giảm 8%, xuống còn 11,38 triệu bao. Sự sụt giảm nguồn cung từ một quốc gia xuất khẩu lớn như Indonesia chắc chắn sẽ tạo áp lực tăng giá lên dòng cà phê robusta toàn cầu.

Giới giao dịch quốc tế hiện đang theo dõi sát sao các tín hiệu của El Niño để định giá các hợp đồng tương lai. Sự lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt do thời tiết, kết hợp với tình trạng tồn kho tại các nhà rang xay đang ở mức thấp, đã buộc các doanh nghiệp phải tăng cường thu mua bổ sung nguyên liệu.