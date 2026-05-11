Giá cà phê giảm đầu tuần, thị trường giao dịch thận trọng, doanh nghiệp giảm tốc độ thu mua

Giá cà phê hôm nay 11/5

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 1,5% (tương ứng 50 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.414 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 0,8% (27 USD/tấn), đạt 3.302 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm mạnh 4,3% (12,3 US cent/pound) trong tuần trước, xuống còn 274,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,5% (9,6 US cent/pound), đạt 266,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.300 – 87.100 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 86.300 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.100 đồng/kg.

Đồng real Brazil đang dao động gần mức cao nhất 2 năm so với đồng USD, làm giảm động lực bán hàng của các nhà xuất khẩu trong nước.

Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 4/2026 giảm 1,1% xuống còn 2,85 triệu bao. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao vụ thu hoạch 2026/27 sắp tới của quốc gia sản xuất hàng đầu. Điều kiện thời tiết vẫn thuận lợi tại các khu vực sản xuất của Brazil, với thời tiết chủ yếu khô ráo và nhiệt độ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu hoạch và giảm thiểu rủi ro sản xuất vào thời điểm này.

Học viện Thương mại Cà phê hồi cuối tháng 4/2026 đã dự báo sản lượng năm 2026/27 của Brazil đạt 71,4 triệu bao, tăng 12% so với năm trước. Trong khi đó, triển vọng nhu cầu bị ảnh hưởng bởi khả năng tăng giá liên quan đến cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran.

Theo Comunicaffe, triển vọng phục hồi mạnh mẽ về sản lượng tại Brazil cùng với nguồn cung dư thừa đáng kể trong niên vụ cà phê sắp tới sẽ giúp tái cân bằng thị trường.

So với giai đoạn lập đỉnh, giá cà phê hiện tại đã giảm hơn 30%, nhưng vẫn được xem là mức có lợi cho người trồng, qua đó thúc đẩy xu hướng mở rộng diện tích tại nhiều quốc gia.

Một số chuyên gia quốc tế nhận định, thị trường cà phê vẫn trong giai đoạn biến động mạnh. Dù diện tích trồng mới gia tăng, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do thời tiết cực đoan vẫn hiện hữu. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu chưa ổn định tiếp tục khiến giá cà phê khó dự đoán.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về sản lượng nhưng lại suy giảm về giá trị, phản ánh rõ áp lực giảm giá trên thị trường.

Cụ thể, Việt Nam đã xuất khẩu 810.000 tấn cà phê, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 3,69 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ. Diễn biến trái chiều này cho thấy giá xuất khẩu bình quân đang giảm đáng kể, làm suy giảm tổng giá trị dù khối lượng tăng cao.

Ước tính, giá xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 4.556 USD/tấn, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.