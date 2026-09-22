Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, điều gì đang xảy ra với nguồn cung trên thị trường?
22/09/2026 11:39 GMT +7
Giá cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua do áp lực từ tồn kho gia tăng, nguồn cung xuất khẩu từ Brazil cải thiện và thời tiết diễn biến thuận lợi. Giá thu mua cà phê tại thị trường trong nước cũng giảm gần 1.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 22/9
Ngày 22/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,74% (59 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống chỉ còn 3.337 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,81% (61 USD/tấn), đạt 3.312 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 1,46% (4,1 US cent/pound), đạt 276,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,29% (3,5 US cent/pound), đạt 268,45 US cent/pound.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.200 – 93.000 đồng/kg.
Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giảm 800 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 93.8000 đồng/kg. Tuy vậy, đây vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.
Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 800 đồng/kg, đạt 92.800 đồng/kg,
Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 800 đồng/kg, có giá 92.200 đồng/kg.
Tại thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp đà giảm của tuần trước. Mức giá thu mua hiện được ghi nhận trong khoảng 92.200 – 93.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông hiện là địa phương ghi nhận mức giá thu mua cao nhất vùng.
Thị trường chịu áp lực sụt giảm chủ yếu do lượng tồn kho Arabica trên sàn ICE ghi nhận xu hướng tăng. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu từ Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới - đang được đẩy mạnh, kết hợp cùng điều kiện thời tiết tích cực tại hai vùng trồng chính là Brazil và Việt Nam. Tại Trung Mỹ, sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Nicaragua ước tính giảm xuống 2,5 triệu bao (thấp hơn mức 2,7 triệu bao của niên vụ 2024/25), phản ánh sự suy giảm nguồn cung nội địa của quốc gia này.
Tại Brazil, cây cà phê đang bước vào đợt ra hoa chính đầu tiên sớm hơn khoảng một tháng so với thông lệ. Nguyên nhân xuất phát từ lượng mưa mùa đông tăng bất thường, do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño kỷ lục.
Việc cây ra hoa sớm giúp các nhà phân tích đưa ra dự báo vụ thu hoạch Arabica năm 2027 có thể bắt đầu sớm hơn, dự kiến vào khoảng tháng 5 năm sau, qua đó gia tăng nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng năm 2027 sẽ là năm sản lượng thấp, trong chu kỳ hai năm một lần của cây Arabica, do cây bị suy kiệt năng suất sau vụ mùa bội thu kỷ lục vào năm 2026.
Dù lượng mưa hỗ trợ cây ra hoa, giới chuyên môn vẫn cảnh báo một số rủi ro kỹ thuật.
Chất lượng và dịch bệnh: Việc thiếu giai đoạn khô hạn truyền thống có thể ảnh hưởng đến độ đồng đều khi quả phát triển. Môi trường ẩm ướt kéo dài cũng làm tăng rủi ro bùng phát các bệnh do nấm và vi khuẩn.
Biến động thời tiết: Giới phân tích và kỹ sư nông nghiệp lưu ý thị trường vẫn cần điều kiện thời tiết thuận lợi tiếp theo để hoa đậu quả thành công, đồng thời cảnh báo rủi ro đợt nắng nóng gay gắt do El Niño gây ra.
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