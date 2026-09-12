Giá cà phê đồng loạt giảm khi cung vụ mới của Brazil được đưa ra thị trường

Giá cà phê hôm nay 12/9

Ngày 12/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London đảo chiều giảm 0,8% (29 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đạt 3.525 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 gần như không thay đổi, chỉ giảm 0,06% (2 USD/tấn), ở mức 3.508 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 0,85% (2,45 US cent/pound), xuống còn 285,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,81% (2,25 US cent/pound), đạt 277,2 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay 12/9 tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện dao động từ 94.700 – 95.300 đồng/kg.

Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất khu vực, đạt 95.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 500 đồng/kg, xuống 95.200 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục có mức giá thấp nhất khu vực Tây Nguyên, ở 94.700 đồng/kg, cũng giảm 500 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm trên các sàn giao dịch trong bối cảnh xuất khẩu cà phê của Brazil đạt mức kỷ lục trong tháng 8 vừa qua, cho thấy nguồn cung vụ mới của nước này bắt đầu được đưa ra thị trường. Ở trong nước, giá thu mua cũng giảm 500 đồng/kg, còn 94.700 – 95.300 đồng/kg.

Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này đã xuất khẩu lượng cà phê nhân kỷ lục trong tháng 8, đạt 3,82 triệu bao, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vụ thu hoạch cà phê năm nay tại Brazil hiện gần như đã hoàn tất và thị trường đang chuyển sự chú ý sang triển vọng vụ mùa năm 2027.

Theo công ty môi giới và tư vấn StoneX, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 dự báo đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao (loại 60kg), tăng 2,6% so với ước tính hồi tháng 3 và tăng 23,9% so với niên vụ 2025/26. Nếu con số này đạt được, đây sẽ là vụ thu hoạch lớn nhất lịch sử Brazil, vượt 14,2% so với kỷ lục cũ niên vụ 2020/21. Trong đó, sản lượng Arabica ước đạt đỉnh lịch sử với 51,8 triệu bao (tăng 41,9%), còn sản lượng Robusta đạt 25,4 triệu bao.

Về triển vọng dài hạn, StoneX đánh giá vụ Robusta 2027/28 của Brazil có thể tiếp tục khả quan nhờ quá trình ra hoa hoàn tất thuận lợi. Ngược lại, vụ Arabica 2027/28 sẽ phức tạp hơn do bước vào chu kỳ năm mất mùa, dù tác động này có thể được giảm nhẹ nhờ diện tích mở rộng và các giống tái canh năng suất cao. Thời tiết từ tháng 1 - tháng 3 năm sau sẽ là yếu tố then chốt quyết định sản lượng vụ mới.

Tại Brazil, vụ thu hoạch Arabica 2026/27 đã tiến sát giai đoạn hoàn tất vào cuối tháng 8 nhờ thời tiết khô ráo. Theo CEPEA, tính đến cuối tháng 8/2026, diện tích thu hoạch tại Zona da Mata đạt 97%, Nam Minas Gerais đạt 90% và Cerrado Mineiro đạt 85-90%. Tuy nhiên, lượng mưa mùa đông cao hơn trung bình đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng thử vị, khiến niên vụ này dự báo có chất lượng thuộc nhóm thấp nhất những năm gần đây.

Về xuất khẩu, Brazil khởi đầu niên vụ 2026/27 với 3,03 triệu bao xuất khẩu trong tháng 7, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù mưa trong tháng 9 và tháng 10 tại Brazil đang hỗ trợ tốt cho quá trình ra hoa vụ 2027/28, sản lượng cà phê của nước này được dự báo vẫn giảm 5,1% xuống 68 triệu bao, do bước vào chu kỳ giảm của Arabica, kéo thặng dư toàn cầu thu hẹp còn 9,2 triệu bao.

Tại châu Á, hơn 50% sản lượng Robusta toàn cầu từ Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ đang đối mặt rủi ro giảm mưa từ hiện tượng El Niño. Ngoài ra, chi phí phân bón gia tăng do căng thẳng địa chính trị đang buộc nông dân tại Honduras, Nicaragua và Ethiopia giảm sử dụng đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thu hoạch.