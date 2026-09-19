Giá cà phê đảo chiều tăng nhẹ, thị trường vẫn chịu áp lực tồn kho tăng

Giá cà phê hôm nay 19/9

Ngày 19/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London đảo chiều tăng nhẹ 0,15% (5 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đạt 3.396 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 0,39% (13 USD/tấn), ở mức 3.373 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng tăng 1,45% (4 US cent/pound), đạt 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,27% (3,4 US cent/pound), đạt 271,95 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 – 93.800 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức 93.000 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực.

Tại các địa phương còn lại, cà phê tại Đắk Nông được thu mua ở mức 93.800 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới và trong nước nhìn chung hôm nay chỉ biến động nhẹ. Nguồn cung xuất khẩu dồi dào từ Brazil, thời tiết chuyển biến thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm, cùng áp lực từ tồn kho gia tăng đã đẩy giá Arabica và Robusta xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần trước đó. Tại Việt Nam, dù giá thu mua nội địa cũng ở mức thấp, ngành cà phê vẫn giữ đà tăng trưởng và đặt trọng tâm vào chế biến sâu, cùng các tiêu chuẩn bền vững nhằm đạt kim ngạch 9 tỷ USD trong năm 2026.

Tại Việt Nam, giá cà phê nhân xô tại vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg (tương đương 3,58 - 3,6 USD/kg). Thị trường ghi nhận hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp, do nguồn cung tồn kho trong dân đã cạn. Dù vậy, yếu tố thời tiết tại vùng trồng đang có tín hiệu tích cực khi mưa đã giảm, cung cấp độ ẩm cần thiết cho đất và sự phát triển của cây cà phê.

Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa), xuất khẩu cà phê những tháng cuối năm 2026 dự kiến tiếp tục duy trì đà tích cực. Sản lượng cả năm 2026 ước tính tăng khoảng 8 - 10% so với năm 2025, nhờ nguồn cung bổ sung từ niên vụ mới thu hoạch vào tháng 11. Nhằm ứng phó với áp lực giảm giá khi nguồn cung toàn cầu gia tăng, ngành hàng đang chuyển hướng tập trung nâng cao giá trị thay vì chạy theo sản lượng.

Nhìn chung, thị trường cà phê vẫn đang chịu áp lực do lượng tồn kho Arabica trên sàn ICE tăng, xuất khẩu của Brazil được đẩy mạnh và điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil cũng như Việt Nam.

Tồn kho Arabica do ICE quản lý tăng thêm 10.528 bao trong ngày 18/9, lên tổng cộng 258.415 bao, mức cao nhất 1,5 tháng.

Tồn kho Robusta trên sàn ICE cũng tăng lên mức cao nhất trong 9,5 tháng, đạt 5.043 lô trong tuần này.

Thị trường cà phê chịu áp lực trong ba tuần qua trước triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào. Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu đạt mức kỷ lục và thị trường xuất hiện dư cung.

Theo ICO, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 ước tính tăng 4,4% so với niên vụ trước lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ giảm 0,9% xuống 180,6 triệu bao. Điều này khiến sản lượng vượt nhu cầu khoảng 3 triệu bao, thị trường lần đầu tiên rơi vào trạng thái dư cung sau 4 năm.