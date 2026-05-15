Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, đồng USD mạnh lên, ẩn số tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil
15/05/2026 11:27 GMT +7
Hôm nay, giá cà phê trong nước giảm 1.200 đồng tại các khu vực trồng trọng điểm xuống mức 87.100 – 87.800 đồng/kg. Giá cà phê thế giới trên hai sàn giao dịch cũng đồng loạt sụt giảm do đồng USD mạnh lên.
Giá cà phê hôm nay 15/5
Ngày 15/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 2,05% (73 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.487 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,98% (68 USD/tấn), đạt 3.372 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 1,8% (5,05 US cent/pound), về mức 275,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,85% (5,05 US cent/pound), đạt 268,35 US cent/pound.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.100 – 87.800 đồng/kg.
Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 87.100 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.800 đồng/kg.
Tiến độ thu hoạch cà phê robusta tại Brazil tiếp tục làm gia tăng nguồn cung trên thị trường nội địa quốc gia này. Nguồn hàng từ vụ mùa mới của Brazil dần được đưa ra thị trường đang tiếp tục tạo áp lực lên giá, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động giao dịch trên thị trường thực diễn ra chậm hơn. Thời tiết khô ráo hơn tại các khu vực sản xuất chính đang hỗ trợ hoạt động thu hoạch và làm gia tăng nhận định rằng nguồn cung sẽ dồi dào hơn trong ngắn hạn.
Thị trường quay đầu giảm giá sau khi Hội đồng Các nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) công bố số liệu xuất khẩu tháng 4/2026 cho thấy nguồn cung đang hồi phục. Theo đó, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong tháng 4/2026 đạt khoảng 187.308 tấn, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước, sau giai đoạn sụt giảm mạnh trước đó.
Các nhà giao dịch vẫn đang theo sát động thái của các quỹ đầu tư và bối cảnh cung cầu toàn cầu. Theo Văn phòng Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê của Mexico trong niên vụ 2026/27 được dự báo tăng 1%, đạt 4,1 triệu bao (loại 60kg), nhờ mở rộng sản xuất cà phê robusta và cải thiện các phương thức quản lý. Tiêu thụ cà phê nội địa cũng được dự báo tăng 1%, nhờ sự gia tăng của các cửa hàng bán cà phê pha sẵn và xu hướng tiêu dùng cà phê đặc sản. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Mexico.
Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino có khả năng sẽ sớm hình thành, với xác suất 82% trong khoảng thời gian từ tháng 5 - tháng 7/2026.- Nhận định về thị trường trong thời gian tới, VICOFA cho rằng xung đột tại Trung đông có thể đẩy giá tăng nhẹ trong ngắn hạn, nhưng nhìn chung mức giá trung bình cà phê nhân đã giảm 20% - 30% và có thể giảm hơn nữa so với năm 2025.
Robusta tăng vọt, tồn kho sụt giảm, sản lượng cà phê bị đe dọa
Thị trường cà phê đã nhận được lực hỗ trợ trong suốt phiên giao dịch nhờ đà tăng của đồng USD. Bên cạnh đó, lượng tồn kho cà phê trên sàn giảm cũng góp phần hỗ trợ thị trường, có lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm suy giảm sản lượng cà phê toàn cầu.
Giá cà phê quay đầu giảm trong bối cảnh thị trường giao dịch chậm
Hôm nay, giá cà phê trong nước giảm nhẹ về mức 87.300 – 88.000 đồng/kg. Lực mua chưa cải thiện, khiến thị trường nội địa thiếu động lực để bật tăng trở lại. Trong khi đó, nguồn cung thắt chặt cùng tâm lý giữ hàng của nông dân Brazil đã hỗ trợ giá cà phê trên hai sàn giao dịch kỳ hạn không giảm quá sâu.
Ít tiếp cận đến các nhà chế biến cà phê thủ công của Đức, 'lỗ hổng' của cà phê Việt
Ông Andreas Giest, Chủ tịch Hiệp hội cà phê rang xay Đức cho biết, Đức hiện nay nhập khẩu rất nhiều cà phê Việt Nam trong đó chủ yếu là cà phê robusta. Tuy nhiên, cà phê nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu cung cấp cho các nhà sản xuất công nghiệp, ít tiếp cận đến các nhà chế biến cà phê thủ công của Đức.
Giá cà phê tăng mạnh trên các sàn giao dịch, nông dân có tâm lý 'găm hàng'
Giá cà phê Arabica hôm nay đã phục hồi mạnh sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng 18 tháng. Trong khi đó, giá Robusta hôm nay cũng lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần do nguồn cung thắt chặt.