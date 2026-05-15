Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, đồng USD mạnh lên, ẩn số tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil

Giá cà phê hôm nay 15/5

Ngày 15/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 2,05% (73 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.487 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,98% (68 USD/tấn), đạt 3.372 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 1,8% (5,05 US cent/pound), về mức 275,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,85% (5,05 US cent/pound), đạt 268,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.100 – 87.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 87.100 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.800 đồng/kg.

Tiến độ thu hoạch cà phê robusta tại Brazil tiếp tục làm gia tăng nguồn cung trên thị trường nội địa quốc gia này. Nguồn hàng từ vụ mùa mới của Brazil dần được đưa ra thị trường đang tiếp tục tạo áp lực lên giá, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động giao dịch trên thị trường thực diễn ra chậm hơn. Thời tiết khô ráo hơn tại các khu vực sản xuất chính đang hỗ trợ hoạt động thu hoạch và làm gia tăng nhận định rằng nguồn cung sẽ dồi dào hơn trong ngắn hạn.

Thị trường quay đầu giảm giá sau khi Hội đồng Các nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) công bố số liệu xuất khẩu tháng 4/2026 cho thấy nguồn cung đang hồi phục. Theo đó, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong tháng 4/2026 đạt khoảng 187.308 tấn, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước, sau giai đoạn sụt giảm mạnh trước đó.

Các nhà giao dịch vẫn đang theo sát động thái của các quỹ đầu tư và bối cảnh cung cầu toàn cầu. Theo Văn phòng Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê của Mexico trong niên vụ 2026/27 được dự báo tăng 1%, đạt 4,1 triệu bao (loại 60kg), nhờ mở rộng sản xuất cà phê robusta và cải thiện các phương thức quản lý. Tiêu thụ cà phê nội địa cũng được dự báo tăng 1%, nhờ sự gia tăng của các cửa hàng bán cà phê pha sẵn và xu hướng tiêu dùng cà phê đặc sản. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Mexico.

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino có khả năng sẽ sớm hình thành, với xác suất 82% trong khoảng thời gian từ tháng 5 - tháng 7/2026.- Nhận định về thị trường trong thời gian tới, VICOFA cho rằng xung đột tại Trung đông có thể đẩy giá tăng nhẹ trong ngắn hạn, nhưng nhìn chung mức giá trung bình cà phê nhân đã giảm 20% - 30% và có thể giảm hơn nữa so với năm 2025.