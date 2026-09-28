Giá cà phê đang bị tác động bởi tâm lý nghe ngóng nguồn cung vụ mới

Giá cà phê hôm nay 28/9

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 đã giảm 0,9% (29 USD/tấn) trong tuần trước, xuống còn 3.367 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 0,9% (31 USD/tấn), đạt 3.342 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,7% (1,9 US cent/pound), đạt 278,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,3% (0,7 US cent/pound), đạt 271,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000-93.800 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục ghi nhận mức giá thu mua cao nhất, đạt 93.800 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai, cùng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng có giá thấp nhất khu vực, đạt 93.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tuần qua ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở cả hai sàn giao dịch kỳ hạn. Giá robusta giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,9% (tương đương 29 USD) so với tuần trước đó, lùi về mức 3.367 USD/tấn. Giá arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn New York giảm 0,7% (tương đương 1,9 cent), chốt tuần ở mức 278,6 US cent/lb. Dù có nhịp phục hồi tăng 1,2% trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần mặt hàng này vẫn ghi nhận mức sụt giảm 5,4%.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê nguyên liệu tại các tỉnh Tây Nguyên khép lại tuần qua trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước. Giá cà phê nội địa trải qua các phiên chịu áp lực giảm ở đầu tuần trước khi phục hồi trở lại vào cuối tuần. Hoạt động giao dịch thực tế diễn ra khá trầm lắng, do người mua và người bán đều trong trạng thái chờ đợi nguồn cung chính thức từ niên vụ thu hoạch mới.

Yếu tố cốt lõi chi phối đà giảm giá của thị trường cà phê tuần qua xuất phát từ những điều chỉnh tích cực về nguồn cung toàn cầu.

Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Quốc gia Brazil (Conab) đã nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026 lên mức kỷ lục mới là 67,6 triệu bao (loại 60 kg). Con số này cao hơn 900.000 bao so với dự báo hồi tháng 5 và tăng 19,6% so với niên vụ trước. Tính đến nay, Brazil đã hoàn thành 99% diện tích thu hoạch. Sự tăng trưởng này đóng góp chủ yếu từ dòng Arabica với sản lượng đạt 48,2 triệu bao (tăng 34,8% nhờ vào chu kỳ được mùa hai năm một lần), trong khi dòng Robusta sụt giảm 6,6% xuống 19,4 triệu bao do nhiệt độ thấp gây ảnh hưởng đến đợt ra hoa tại bang Espirito Santo.

Tháng 8 vừa qua, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil đạt 4,16 triệu bao, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 8 và tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ xuất khẩu cải thiện cùng điều kiện thời tiết dồi dào mưa trong tháng 9 đã hỗ trợ tích cực cho đợt ra hoa của niên vụ 2027/28, giải tỏa đáng kể lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

Tại Việt Nam, thu hoạch niên vụ 2026/27 dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 10 nhưng cà phê thương phẩm sẽ chỉ được đưa ra thị trường từ sau tháng 11. Mặc dù lượng mưa tích lũy thấp hơn trung bình, nhờ diện tích canh tác được mở rộng, sản lượng của Việt Nam được dự báo duy trì ổn định ở mức 30,5 triệu bao. Trong khi đó, mức cộng giá tại Indonesia diễn biến trái chiều và giao dịch vẫn chậm do chờ đợi vụ mới.

Mặt bằng giá cà phê thế giới hiện đang chịu áp lực hạ nhiệt rõ rệt từ vụ mùa kỷ lục của Brazil, đợt gia tăng sản lượng theo mùa tại Colombia và thời điểm cận kề vụ thu hoạch của Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ vật chất duy trì ổn định cùng mối lo ngại về hiện tượng El Niño, có thể gây kéo dài mùa khô và ảnh hưởng đến nguồn nước tưới niên vụ 2027/28 tại Việt Nam và Indonesia, là các yếu tố nâng đỡ, ngăn giá giảm sâu.