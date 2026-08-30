Giá cà phê có tuần giảm, thị trường khó xuất hiện các đợt giảm sâu đột biến

Giá cà phê hôm nay 30/8

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 3.492 USD/tấn, giảm 2,9% (106 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,5% (89 USD/tấn), đạt 3.529 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm với biên độ mạnh hơn, giảm 3,6% (12,9 US cent/pound), xuống còn 345,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3% (9,8 US cent/pound), đạt 312,85 US cent/pound.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.600 – 95.300 đồng/kg, giảm 1.100 – 1.200 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, giảm 1.200 đồng/kg xuống còn 95.300 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.100 đồng/kg, xuống mức 95.100 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng giảm 1.100 đồng/kg, hiện được giao dịch với giá 94.600 đồng/kg.

Dự báo trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục chịu áp lực giằng co hoặc điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định ngưỡng 95.000 đồng/kg là vùng hỗ trợ tương đối vững chắc. Do lượng tồn kho thực tế trong dân và các đại lý hiện tại không còn nhiều, khả năng xảy ra tình trạng bán tháo là rất thấp.

Trong trung hạn, đặc biệt là giai đoạn cuối quý III và quý IV/2026, thị trường trong nước khó xuất hiện các đợt giảm sâu đột biến. Áp lực phải trả hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết, kết hợp với tâm lý chờ đợi thông tin về năng suất vụ thu hoạch mới của Việt Nam, sẽ là những nhân tố quan trọng giữ cho nền giá cà phê nội địa duy trì ở mức cao so với trung bình nhiều năm.

Về hoạt động xuất khẩu, số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, kết quả xuất khẩu trong tháng 7/2026 đạt gần 148.000 tấn với trị giá 642,5 triệu USD, tăng 17% về lượng và 10% về trị giá so với tháng 6. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng 7 tăng mạnh 44% về lượng và 15% về trị giá. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê cả nước đạt 1,2 triệu tấn, mang về hơn 5,4 tỷ USD. Kết quả này ghi nhận mức tăng 10% về lượng nhưng lại giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của giá xuất khẩu. Cục Hải quan dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục diễn biến tích cực. Khối lượng xuất khẩu cả năm dự kiến tăng khoảng 8-10% nhờ nguồn cung trong nước được cải thiện, và nhu cầu tiêu thụ ổn định từ các thị trường lớn.

Tại Việt Nam, sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 (bắt đầu thu hoạch trong vài tháng tới) được dự báo đạt 31 triệu bao, tương đương niên vụ trước. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng của Việt Nam có thể đạt khoảng 32 triệu bao, với tỷ trọng chủ yếu là cà phê Robusta.

Một số doanh nghiệp cà phê lớn cho biết, sản lượng cà phê trong nước có khả năng tăng nhẹ nhờ diện tích tái canh những năm qua bắt đầu cho năng suất ổn định. Dù vậy, ngành nông nghiệp không thể chủ quan trước rủi ro thời tiết cực đoan, đặc biệt là hiện tượng El Niño tại khu vực Tây Nguyên, trong các giai đoạn sinh trưởng quan trọng của cây cà phê.

Trước áp lực giảm giá từ nguồn cung toàn cầu gia tăng, ngành cà phê Việt Nam đang chủ động chuyển dịch cơ cấu sản phẩm. Các doanh nghiệp hiện phối hợp chặt chẽ với nông dân tập trung phát triển dòng Robusta đặc sản chất lượng cao, có chỉ dẫn nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, việc đẩy mạnh các dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Quy định chống phá rừng EU (EUDR), và tập trung chế biến sâu được xác định là những động lực cốt lõi, giúp giữ vững giá trị thương hiệu và nâng cao hiệu quả kinh tế cho hạt cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.