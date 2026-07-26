Giá cà phê có tuần giảm, giao dịch trên thị trường trầm lắng vì lý do này

Giá cà phê hôm nay 26/7

Trong tuần qua, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm tổng cộng 3,1% (120 USD/tấn) so với tuần trước, xuống còn 3.757 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,4% (91 USD/tấn), đạt 3.738 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 2% (6,5 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 313,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,9% (5,8 US cent/pound), đạt 298,05 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 95.300 – 96.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông có giá thu mua ở mức 96.000 đồng/kg và là địa phương dẫn đầu cả nước về mặt bằng giá.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 95.800 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 95.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 1.900 đồng/kg so trong tuần qua, xuống còn 95.300 - 96.000 đồng/kg. Theo các thương nhân, giao dịch trên thị trường vẫn trầm lắng do nguồn cung cuối vụ khan hiếm, trong khi nhu cầu mua ở mức thấp.

Giá cà phê cũng chịu ảnh hưởng bởi thông tin sản lượng cà phê toàn cầu năm nay dự kiến sẽ tăng đáng kể.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026-2027 sẽ tăng 6% (tương đương 10,8 triệu bao) lên mức kỷ lục 189,7 triệu bao, chủ yếu nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn tại Brazil. Trong đó, sản lượng cà phê arabica toàn cầu sẽ tăng 12% so với niên vụ trước, trong khi sản lượng robusta giảm 0,7%.

Đồng thời, USDA cũng dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ đạt kỷ lục 179,7 triệu bao, với mức tăng nhu cầu mạnh nhất đến từ các thị trường tiêu thụ truyền thống là Mỹ và châu Âu, khi các nhà rang xay đẩy mạnh bổ sung tồn kho sau 5 năm nguồn cung toàn cầu ở mức eo hẹp.

Tồn kho cuối vụ trên toàn cầu được dự báo tăng thêm 1,9 triệu bao, lên 26,3 triệu bao.

Dựa trên các dữ liệu về nguồn cung và diễn biến thời tiết, thị trường cà phê trong giai đoạn từ nay đến tháng 9 được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao và có thể xuất hiện những đợt tăng nhẹ cục bộ. Đối với thị trường nội địa Việt Nam, mặc dù có những đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn, nhưng mức giá được kỳ vọng sẽ dao động chủ yếu trong khoảng từ 93.000 đến 98.000 đồng/kg do nguồn cung thực tế vẫn ở mức thấp.

Các nhà phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị và thời tiết vẫn là những biến số khó lường. Với nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, El Niño vẫn là nhân tố cần theo dõi sát sao, bởi bất kỳ tín hiệu bất lợi nào về thời tiết cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới trên thị trường quốc tế.