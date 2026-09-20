Giá cà phê có tuần giảm do giao dịch trầm lắng, ngay cả khi nguồn cung vẫn khan hiếm

Giá cà phê hôm nay 20/9

Trong tuần qua, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm tổng cộng 3,7% (129 USD/tấn) so với tuần trước, xuống còn 3.396 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 3,8% (135 USD/tấn), đạt 3.373 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,8% (5,2 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9% (5,3 US cent/pound), đạt 271,95 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 – 93.800 đồng/kg, giảm 1.500 – 1.700 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giảm 1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 93.800 đồng/kg. Tuy vậy, đây vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 1.600 đồng/kg, đạt 93.600 đồng/kg,

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.700 đồng/kg, có giá 93.000 đồng/kg.

Mặc dù giá chịu áp lực giảm từ nguồn cung xuất khẩu, thị trường vẫn ghi nhận yếu tố hỗ trợ khi lượng tồn kho được chuẩn hóa trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, chỉ đạt 217.932 bao (so với 666.337 bao cùng kỳ năm ngoái), tính đến giữa tháng 9. Hiện sàn giao dịch đang ghi nhận 63.955 bao từ Brazil và 960 bao từ Kenya đang chờ phân loại chất lượng.

Tại các vùng cà phê trọng điểm Tây Nguyên của Việt Nam, giá đồng loạt giảm tuần qua, chốt mức giá trung bình ở 93.000 – 93.800 đồng/kg.

Nguồn cung toàn cầu phân hóa: Brazil và Việt Nam bứt phá, Indonesia gặp rủi ro.

Số liệu chính thức từ Chính phủ Brazil cho thấy, trong hai tuần đầu tháng 9/2026, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt trung bình 13.500 tấn/ngày, tăng 51,5% so với mức trung bình cùng kỳ tháng 9/2025. Tổng lượng xuất khẩu lũy kế trong nửa đầu tháng 9 đạt 107.900 tấn (khoảng 1,8 triệu bao loại 60kg), tiếp nối kỷ lục đã lập trong tháng 8.

Bên cạnh đó, triển vọng sản lượng niên vụ 2026/27 của Brazil được StoneX dự báo đạt mức kỷ lục, kết hợp với điều kiện thời tiết thuận lợi cho niên vụ 2027/28, đã xoa dịu nỗi lo thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn. Ngân hàng Rabobank đánh giá sự phát triển tích cực của trái cà phê đang tạo cơ sở khả quan cho vụ mùa tới. Tuy nhiên, lượng mưa cao hơn trung bình tại Brazil cũng đang làm dấy lên lo ngại về chất lượng hạt Arabica.

Số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam chỉ ra, xuất khẩu cà phê trong tháng 8/2026 đạt 127.903 tấn với trị giá 571,5 triệu USD. Đây là tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức tăng 52% về lượng và 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ sự phục hồi nguồn cung trong niên vụ 2025/26, cùng nhu cầu ổn định từ các thị trường tiêu thụ chính.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là đối tác tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 43,4% tổng khối lượng xuất khẩu với 576.612 tấn, trị giá 2,5 tỷ USD (tăng 20% về lượng nhưng giảm 7,8% về trị giá so với cùng kỳ). Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khối EU.

Trái ngược với đà tăng cung của Brazil và Việt Nam, ngành cà phê Indonesia đang đối mặt nguy cơ sụt giảm sản lượng nghiêm trọng. Lũ lụt và sạt lở đất cuối năm 2025 đã làm hư hại khoảng 17.070 ha diện tích canh tác. Tại tỉnh Aceh, nơi chiếm khoảng 10% tổng sản lượng cà phê Indonesia và 25% sản lượng Arabica toàn quốc, năng suất thu hoạch sớm tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất giảm từ 30% - 40%. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Indonesia niên vụ 2026/27 sẽ giảm 1 triệu bao, xuống còn 11,38 triệu bao.