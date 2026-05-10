Giá cà phê có tuần đi lên, Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường

Giá cà phê hôm nay 10/5

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 3.414 USD/tấn, tăng 1,5% (tương ứng 50 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 0,8% (27 USD/tấn), đạt 3.302 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm mạnh 4,3% (12,3 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 274,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,5% (9,6 US cent/pound), đạt 266,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.500 – 87.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.100 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.100 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 86.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.300 đồng/kg.

Trong quý I/2026, giá cà phê Arabica và Robusta giảm sâu, lần lượt mất 32% và 41,6% giá trị so với đỉnh năm ngoái. Dù nguồn cung dồi dào gây áp lực giảm giá, thị trường vẫn đối mặt với biến số từ xung đột Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz, làm tăng chi phí vận tải, bảo hiểm và phân bón.

Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), tồn kho được chứng nhận trên các sàn giao dịch phái sinh cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong tháng 3/2026. Tồn kho Robusta tại sàn London giảm 10,7% xuống còn 0,66 triệu bao, trong khi tồn kho Arabica tại sàn New York lại tăng mạnh 17,7%, đạt 0,61 triệu bao.

Về cân đối cung cầu dài hạn, sản lượng toàn cầu năm 2024 ước tính đạt 177,5 triệu bao (tăng 5,2%), trong khi tiêu thụ đạt 175,07 triệu bao, dự kiến tạo ra mức thặng dư 2,44 triệu bao. Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại rủi ro cho niên vụ 2026-2027 (tháng 10/2026 đến tháng 9 năm sau) do giá phân bón (Urea) biến động bởi gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz – nơi trung chuyển của 1/4 đến 1/3 lượng phân bón toàn cầu.

Về tình hình sản xuất, báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 sẽ tăng 2% so với năm trước, đạt mức kỷ lục 178,848 triệu bao. Trong đó sản lượng cà phê Arabica giảm 4,7% xuống còn 95,515 triệu bao và sản lượng cà phê Robusta tăng 11% lên 83,33 triệu bao.

FAS dự báo sản lượng cà phê của Brazil năm 2025-2026 sẽ giảm 3,1% so với năm trước xuống còn 63 triệu bao và sản lượng cà phê của Việt Nam năm 2025-2026 sẽ tăng 6,2% so với năm trước, đạt mức cao nhất trong 4 năm là 30,8 triệu bao. FAS dự báo tồn kho cuối kỳ năm 2025-2026 sẽ giảm 5,4% xuống còn 20,148 triệu bao từ mức 21,3 triệu bao năm 2024/25.

Theo báo cáo của ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,5 triệu bao trong tháng 2, giảm 5,7% so với 12,2 triệu bao của cùng kỳ năm trước.

5 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 2/2026), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 57,8 triệu bao, tăng 4,5% so với 55,3 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ 2024- 2025. Cà phê nhân xanh tiếp tục là mặt hàng chủ lực, chiếm 85,2% tổng xuất khẩu trong 5 tháng đầu niên vụ 2025-2026, trong khi cà phê hòa tan và cà phê đã rang lần lượt chiếm 14,2% và 0,6%.