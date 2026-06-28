Giá cà phê có tuần đi lên, Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất

Giá cà phê hôm nay 28/6

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 3.817 USD/tấn, tăng vọt 4,9% (177 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 chỉ tăng nhẹ 1% (35 USD/tấn), đạt 3.627 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 4,2% (11,7 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2% (5,4 US cent/pound), đạt 273,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ở mức 89.400 - 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu giá thu mua ở mức 90.000 đồng/kg. Theo sau là Gia Lai và Đắk Lắk, cùng ghi nhận mức giá 89.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 89.400 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường cà phê thế giới và trong nước đang trải qua những biến động mạnh mẽ khi các yếu tố cực đoan về thời tiết và áp lực khan hiếm nguồn cung giao ngay cùng lúc tác động.

Giá trong nước gia tăng không chỉ phản ánh xu hướng toàn cầu mà còn xuất phát từ thực tế lượng hàng tồn kho trong dân và các đại lý trung gian đang giảm mạnh. Các doanh nghiệp trong nước hiện đang đối mặt với áp lực thiếu hụt nguồn cung để phục vụ các đơn hàng xuất khẩu đã ký.

Tâm điểm của thị trường hiện nay là đà tăng 7 phiên liên tiếp của Robusta, khi có báo cáo của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) về việc xác nhận sự xuất hiện của El Niño với xác suất lên tới 63% sẽ trở thành một đợt “Siêu El Niño” kéo dài sang năm 2027.

Hiện tượng này được đánh giá là đặc biệt bất lợi cho Robusta, bởi nó thường mang tới nhiệt độ cao và lượng mưa thấp tại Việt Nam và Indonesia – hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 50% sản lượng toàn cầu. Các nhà phân tích từ Citi cảnh báo tình trạng khô hạn có thể làm giảm đáng kể năng suất, và hệ quả này sẽ bắt đầu phản ánh rõ nét từ quý IV/2026 – thời điểm thu hoạch chính bắt đầu.

Tại Brazil, quốc gia sản xuất hàng đầu, thời tiết đang chuyển biến phức tạp. Dù giai đoạn khô ráo vừa qua đã giúp nông dân đẩy nhanh việc thu hoạch và phơi khô cà phê, nhưng dự báo mưa sẽ quay trở lại trong 7 - 10 ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nấm và ảnh hưởng đến chất lượng hạt.

Tuy nhiên, bức tranh dài hạn vẫn có những điểm sáng về năng suất. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo tổng sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 có thể đạt 32,5 triệu bao, trong đó Robusta chiếm tỷ trọng áp đảo với 31,4 triệu bao.

Hiện nay, tổng diện tích cà phê của Việt Nam đã đạt khoảng 730.000 ha. Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định này đến từ việc cải thiện năng suất và đưa vào canh tác các giống cây mới có khả năng kháng chịu biến đổi khí hậu.