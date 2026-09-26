Giá cà phê bật tăng mạnh, giới đầu tư ồ ạt mua vào

Giá cà phê hôm nay 26/9

Ngày 26/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London đảo chiều tăng mạnh 2,34% (77 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 3.367 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 2,14% (70 USD/tấn), đạt 3.342 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,18% (3,25 US cent/pound), đạt 278,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,3% (3,55 US cent/pound), đạt 271,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 – 93.800 đồng/kg.



Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá thu mua 93.800 đồng/kg. Đây vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 93.600 đồng/kg,

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá 93.000 đồng/kg.

Đà giảm của chỉ số USD (DXY) trong phiên thứ Sáu đã kích hoạt hoạt động mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư trên thị trường cà phê kỳ hạn, qua đó hỗ trợ giá cà phê tăng.

Tại Việt Nam, giá cà phê Robusta tăng trở lại theo đà tăng của giá thế giới. Trước đó, giá cà phê có giảm nhưng vẫn ở mức cao do xuất hiện dự báo mưa tại khu vực Tây Nguyên, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gây thiệt hại cho mùa vụ, mặc dù hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn khá trầm lắng.

Về triển vọng cung ứng, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo, xuất khẩu cà phê trong những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì đà tích cực. Nhờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu từ tháng 11, sản lượng xuất khẩu cả năm 2026 ước tính tăng khoảng 8 - 10% so với năm 2025.

Tại Brazil, giai đoạn tháng 9 và tháng 10 - thời kỳ cà phê tại Brazil ra hoa - sẽ là thời điểm then chốt quyết định cho niên vụ 2027/28, đặc biệt khi rủi ro hiện hữu từ hiện tượng El Niño và các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa, đậu quả.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 sẽ tăng 4,4% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục 183,6 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ toàn cầu dự báo giảm 0,9%, xuống 180,6 triệu bao. Sự lệch pha này khiến thị trường thặng dư 3 triệu bao, đánh dấu lần đầu tiên rơi vào trạng thái dư cung sau 5 năm.

Trước áp lực giảm giá do nguồn cung toàn cầu gia tăng, Vicofa khuyến nghị ngành cà phê Việt Nam cần tập trung nâng cao giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng.

Bên cạnh đó, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sẽ chính thức áp dụng từ cuối năm 2026. Hiện Việt Nam đã có hơn 30% diện tích cà phê đạt các chứng chỉ sản xuất bền vững, và khoảng 35 - 40% sản lượng đáp ứng yêu cầu EUDR. Đáng chú ý, các lô hàng đạt chuẩn EUDR hiện được thị trường trả giá cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với cà phê thông thường.