Giá cà phê bất ngờ tăng rất mạnh, kích hoạt lực mua mới từ các quỹ đầu cơ

Giá cà phê hôm nay 10/7

Ngày 10/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng vọt 8,07% (302 USD/tấn), đạt 4.043 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 7,81% (290 USD/tấn), lên mức 4.002 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng mạnh 12,3% (38,1 US cent/pound), đạt 347,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 10,4% (30,9 US cent/pound), ở mức 328,2 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ tăng mạnh 6.000 - 6.100 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 97.900 - 98.400 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông và Gia Lai ghi nhận mức giá cao nhất là 98.400 đồng/kg và 98.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê lên 98.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng được thu mua ở mức 97.900 đồng/kg, thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Các nhà giao dịch cho biết những lo ngại về thời tiết tại Brazil, khi độ ẩm quá cao làm gián đoạn tiến độ thu hoạch, cùng với các tín hiệu ngày càng rõ rệt về hiện tượng El Nino đã thúc đẩy các nhà đầu tư tài chính quay trở lại mua mạnh.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu 150 nghìn tấn cà phê, đạt giá trị 552,6 triệu USD; lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,1 triệu tấn, đạt giá trị 4,78 tỷ USD, tăng 9,7% về khối lượng nhưng giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá xuất khẩu bình quân ước đạt 4.435 USD/tấn, giảm 22%. Đức, Italia và Hoa Kỳ tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt 14,1%, 7,9% và 6,9%. Giá trị xuất khẩu sang Đức giảm 21,7%, Italia giảm 9,6% và Hoa Kỳ giảm 2,2%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Trung Quốc là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 70,7%, trong khi Đức ghi nhận mức giảm mạnh nhất, 21,7%.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tháng 6/2026 tăng khoảng 700-800 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, giá thu mua tại Đắk Nông đạt xấp xỉ 88.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai khoảng 87.800 đồng/kg; Lâm Đồng khoảng 87.400 đồng/kg.

Sang tuần đầu tháng 7/2026, giá cà phê trong nước dao động mạnh từ 92.300-97.000 đồng/kg. Ngày 8/7, giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tăng thêm khoảng 3.900-4.000 đồng/kg so với đầu tuần, đưa mặt bằng giá lên 96.200-97.000 đồng/kg.

Sau nhiều phiên biến động, giá cà phê trở lại trên 89.000 đồng/kg, chạm mốc 90.000 đồng/kg, thúc đẩy nhiều hộ trồng cà phê bán ra để chốt lời, dù lượng cà phê còn lại trong dân không nhiều nên giao dịch vẫn diễn ra khá thận trọng.

Giá cà phê đã tăng khoảng 30% kể từ khi các chuyên gia dự báo thời tiết lần đầu tiên tuyên bố về hiện tượng El Niño vào tháng trước. Hiện tượng thời tiết này trong lịch sử thường mang lại những thay đổi bất thường về nhiệt độ và lượng mưa, có thể gây hại cho cây trồng. Thời tiết nóng và khô hơn trong mùa ra hoa của Brazil có thể làm giảm sản lượng cà phê arabica.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường hiện rất cần một vài vụ mùa rất bội thu tại Brazil và Việt Nam để tái thiết lập sự ổn định. Có thể vụ mùa tốt đầu tiên đang đến, hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy sản lượng sẽ tốt như kỳ vọng vào cuối năm 2025.