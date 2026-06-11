Giá cà phê bất ngờ bật tăng trở lại, chuyên gia nói gì?

Giá cà phê hôm nay 11/6

Ngày 11/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đảo chiều tăng 1,85% (61 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.354 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,07% (67 USD/tấn), đạt 3.297 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng 1,64% (4 US cent/pound), đạt 248,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,54% (3,7 US cent/pound), đạt 244,6 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng trở lại 500 – 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 84.800 - 85.400 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông tăng 600 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức cao nhất là 85.400 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đồng loạt tăng 500 đồng/kg, đưa giá giao dịch lên mức 85.300 đồng/kg.

Ngoài ra, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng tăng 500 đồng/kg, ở mức 84.800 đồng/kg.

Các chuyên gia cho rằng, đợt phục hồi này của giá cà phê chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật, khi thị trường rơi vào trạng thái quá bán sau đợt giảm giá mạnh gần đây.

Giá cà phê tăng mạnh do hoạt động mua bù bán khống xuất hiện sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận hiện tượng thời tiết El Niño đã hình thành trên khu vực Thái Bình Dương xích đạo.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng trong những tháng tới sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng cà phê tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở châu Á và Nam Mỹ vào cuối năm nay.

Những ngày cuối tháng 5/2026, giá cà phê trong nước tăng do nguồn cung giảm khi lượng tồn kho xuống thấp. Cùng với đó, nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu cải thiện nhờ giá cà phê Robusta trên sàn London phục hồi tích cực. Tâm lý giữ hàng chờ giá của người trồng tại khu vực Tây Nguyên cũng khiến nguồn hàng bán ra hạn chế.

Giao dịch mua bán giao ngay tại khu vực Tây Nguyên khá ảm đạm. Các doanh nghiệp đầu mối và hợp tác xã cho biết, người nông dân và các đại lý đang có xu hướng bán hàng nhỏ giọt, giữ lại tồn kho thay vì thanh lý ồ ạt ở vùng giá thấp.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 928.000 tấn cà phê, thu về 4,2 tỷ USD, tăng 8% về lượng nhưng giảm 13,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố số liệu nhập khẩu cà phê dự kiến của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 đạt 1,25 triệu bao quy đổi cà phê nhân xanh, tương đương 75.000 tấn, giảm 4% (3.000 tấn) so với niên vụ trước.

Trước đó, 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu các chủng loại cà phê của Việt Nam đều tăng về lượng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó: Trong 4 tháng đầu năm 2026, cà phê Robusta vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng trị giá xuất khẩu cà phê của cả nước, chiếm 74,2%, đạt 657,3 nghìn tấn, trị giá gần 2,65 tỷ USD, tăng 14,0% về lượng, nhưng giảm 13,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

Xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam tăng trưởng tích cực nhờ nguồn cung trong nước dồi dào và nhu cầu nhập khẩu ổn định từ các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ và khu vực châu Á.

Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh bán ra nhằm tận dụng sản lượng vụ mới, góp phần làm gia tăng khối lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, giá xuất khẩu có xu hướng giảm do nguồn cung cà phê toàn cầu tăng mạnh, đặc biệt từ các quốc gia sản xuất lớn như Brazil và Indonesia. Bên cạnh đó, lượng tồn kho cao tại nhiều thị trường tiêu thụ lớn cũng tạo áp lực lên mặt bằng giá thế giới.

Xuất khẩu cà phê Arabica của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 48,8 nghìn tấn, trị giá 311,4 triệu USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 9,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến trong 4 tháng năm 2026 đạt 611,5 triệu USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025.